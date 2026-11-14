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Pequenos lanches o dia todo: como o corpo interpreta isso como refeições

Saúde

Muitas pessoas adotam o hábito de beliscar alimentos ao longo do dia, transformando os intervalos entre as refeições principais em pequenos lanches constantes. Muitas vezes, esse comportamento é acompanhado por cafés com leite, creme ou açúcar, que são vistos apenas como uma bebida para acompanhar o trabalho ou o descanso, mas que, fisiologicamente, podem ser interpretados pelo corpo como refeições completas.

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Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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O problema dessa frequência alimentar não está necessariamente no que se come, mas no impacto que isso gera no sistema endócrino. Cada vez que ingerimos algo, o corpo provoca a liberação de insulina, o hormônio responsável por fazer com que as células absorvam a glicose. Quando os lanches são incessantes, o nível de insulina não consegue retornar aos seus patamares normais.

O risco da insulina constante

A manutenção de níveis elevados de insulina no sangue por longos períodos pode levar a um estado chamado resistência insulínica. Nesse cenário, as células tornam-se menos sensíveis ao hormônio, o que sobrecarrega o pâncreas e aumenta consideravelmente o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Portanto, o que parece ser um hábito inofensivo de "beliscar" pode, na verdade, ser um gatilho para desequilíbrios metabólicos.

Para evitar esse desgaste do sistema hormonal e preservar a saúde do pâncreas, a Dra. Veronika Savenko, especialista em nutrição e endocrinologia, sugere a adoção de um regime alimentar mais estruturado. A recomendação é concentrar a alimentação em três a quatro refeições diárias, permitindo que o organismo mantenha um fundo hormonal estável.

Vale ressaltar que a adequação de qualquer dieta ou a definição de intervalos entre refeições deve ser discutida individualmente com o médico assistente, considerando as necessidades metabólicas e a saúde de cada paciente.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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