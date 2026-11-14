O Sistema Único de Saúde (SUS) passará a integrar as práticas tradicionais de cura e cuidado dos povos originários por meio do Pronami (Programa Nacional das Medicinas Indígenas). A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Saúde via Secretaria de Saúde Indígena e com apoio da Funai, propõe que as equipes de saúde que atuam em terras indígenas não ignorem, mas incorporem os saberes ancestrais ao atendimento clínico.
Na prática, o programa tenta romper a barreira entre a medicina ocidental e a medicina tradicional. Para que isso aconteça, o Pronami estabelece que o acesso ao cuidado deve respeitar a autonomia e a organização social de cada povo, reconhecendo que a saúde indígena não depende apenas de medicamentos e protocolos hospitalares, mas de modos próprios de cura que são transmitidos entre gerações.
Para que a integração seja efetiva e não apenas burocrática, as diretrizes do programa incluem:
Desde 2023, a Funai trabalha na institucionalização dessas políticas para que o reconhecimento dos conhecimentos tradicionais se transforme em um direito garantido, permitindo que o indígena tenha acesso ao sistema de saúde sem precisar abrir mão de sua identidade cultural e de seus métodos de cura ancestrais.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Análise de veterinários russos revela como genética e manejo ambiental determinam a longevidade de diferentes raças felinas em comparação a gatos sem raça definida.