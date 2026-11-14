SUS integrará medicinas indígenas por meio do programa Pronami

O Sistema Único de Saúde (SUS) passará a integrar as práticas tradicionais de cura e cuidado dos povos originários por meio do Pronami (Programa Nacional das Medicinas Indígenas). A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Saúde via Secretaria de Saúde Indígena e com apoio da Funai, propõe que as equipes de saúde que atuam em terras indígenas não ignorem, mas incorporem os saberes ancestrais ao atendimento clínico.

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Na prática, o programa tenta romper a barreira entre a medicina ocidental e a medicina tradicional. Para que isso aconteça, o Pronami estabelece que o acesso ao cuidado deve respeitar a autonomia e a organização social de cada povo, reconhecendo que a saúde indígena não depende apenas de medicamentos e protocolos hospitalares, mas de modos próprios de cura que são transmitidos entre gerações.

Para que a integração seja efetiva e não apenas burocrática, as diretrizes do programa incluem:

Educação Permanente: Capacitação das equipes de saúde do SUS para que compreendam e respeitem as práticas tradicionais.

Capacitação das equipes de saúde do SUS para que compreendam e respeitem as práticas tradicionais. Pesquisa Protagonista: Incentivo a estudos conduzidos pelos próprios indígenas sobre seus sistemas de cura, garantindo que o conhecimento permaneça sob controle da comunidade.

Incentivo a estudos conduzidos pelos próprios indígenas sobre seus sistemas de cura, garantindo que o conhecimento permaneça sob controle da comunidade. Gestão Compartilhada: A representação dos povos indígenas na coordenação do programa, assegurando que a implementação reflita a necessidade real de quem vive nas aldeias.

Desde 2023, a Funai trabalha na institucionalização dessas políticas para que o reconhecimento dos conhecimentos tradicionais se transforme em um direito garantido, permitindo que o indígena tenha acesso ao sistema de saúde sem precisar abrir mão de sua identidade cultural e de seus métodos de cura ancestrais.