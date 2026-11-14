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Cérebro lento demais: sinal invisível que precede a perda de memória

Saúde

Aquele esquecimento ocasional ou a sensação de que o raciocínio não é mais tão ágil quanto antes costuma gerar a primeira pergunta: será que isso é apenas a idade ou um sinal de algo mais grave, como a demência? Frequentemente, os testes iniciais de memória focados em acertos e erros não revelam nada alarmante, mas existe um detalhe invisível que pode estar entregando a saúde do cérebro: a velocidade da resposta.

Исчезновение разума и внимания
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Исчезновение разума и внимания

Pesquisadores da Universidade Anglia Ruskin (ARU), em estudo publicado na revista Brain Sciences, observaram que a demora em processar informações visuais pode ser um indicador precoce de comprometimentos cognitivos, mesmo antes que a perda de memória se torne evidente em exames tradicionais.

O peso do tempo de reação

A diferença não está necessariamente em saber a resposta correta, mas em quanto tempo o cérebro leva para chegar até ela. No experimento, que envolveu 115 participantes — incluindo jovens, idosos saudáveis e idosos com comprometimento cognitivo leve (CCL) -, foram aplicados testes de memória de curto prazo que exigiam lidar com sinais contraditórios.

Um dos exemplos foi uma variação do teste de Stroop, onde a pessoa vê a palavra "VERMELHO", mas ela está escrita em tinta azul. Outro teste envolvia memorizar a direção e o movimento de setas que podiam se contradizer. O resultado revelou um abismo de tempo: pessoas com comprometimento cognitivo leve demoraram, em média, 27% mais para responder do que idosos saudáveis. Quando os sinais visuais eram contraditórios, essa lentidão saltava para 42%.

Sinal não é diagnóstico

É fundamental separar a detecção de um sinal da conclusão de um diagnóstico. Uma reação mais lenta em um teste visual não significa, por si só, que alguém tem ou terá demência. No entanto, a precisão do tempo de resposta oferece uma camada de sensibilidade que os testes de "certo ou errado", comuns em consultas gerais, podem deixar passar.

Shahina Pardhan, diretora do Instituto de Pesquisa da Visão e do Olho (VERI) da ARU, destaca que, com o envelhecimento da população, ter ferramentas acessíveis para identificar grupos de risco em estágios iniciais é crucial. A avaliação da velocidade de processamento de informações pode fornecer aos médicos dados complementares valiosos.

Se houver preocupações sobre a agilidade mental ou lapsos de memória, a orientação é buscar a avaliação de um especialista. A adequação de qualquer teste ou protocolo de rastreamento ao caso individual deve ser discutida com o médico assistente, que poderá correlacionar esses sinais com o histórico clínico do paciente.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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