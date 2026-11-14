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Pressão controlada não é cura: por que parar o remédio por conta própria é perigoso

Saúde

A sensação de que a saúde foi recuperada ao ver os números da pressão arterial finalmente baixarem é, para muitos pacientes com hipertensão, um momento de alívio. No entanto, esse cenário esconde uma armadilha perigosa: a crença de que, se a pressão normalizou, a doença foi curada e o remédio pode ser abandonado. Na prática, ocorre o oposto.

Водитель с лекарствами
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Водитель с лекарствами

A diferença entre controle e cura

Quando a pressão atinge as metas estabelecidas pelo médico, isso não significa que a hipertensão desapareceu, mas sim que o tratamento está funcionando. A medicação é a ferramenta que mantém esses índices sob controle; retirá-la por conta própria pode causar um efeito rebote, levando a a picos bruscos de pressão que colocam a saúde em risco imediato.

Um ponto crucial é a desconstrução do conceito de "pressão habitual" ou "pressão de trabalho" — aquela ideia de que cada pessoa tem seu próprio normal, mesmo que seja alto. As recomendações clínicas atuais descartam essa noção. O parâmetro deve ser sempre a norma médica, e não a sensação subjetiva de bem-estar do paciente.

Estratégias para não esquecer a medicação

A complexidade do tratamento, especialmente quando envolve vários fármacos, pode levar a falhas na administração ou confusão entre as doses. Para evitar que a desorganização comprometa a eficácia da terapia, a orientação prática é o uso de organizadores de comprimidos semanais, que devem acompanhar o paciente durante o dia.

Além disso, existe a possibilidade de simplificar o regime terapêutico através de combinações fixas. São medicamentos que reúnem dois ou mais princípios ativos em um único comprimido, reduzindo a quantidade de pílulas diárias e facilitando a adesão ao tratamento.

Qualquer ajuste na dosagem ou a intenção de alterar a medicação deve ser discutido e validado com o médico responsável, que avaliará a adequação de cada mudança ao caso individual do paciente.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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