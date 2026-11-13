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Senado Federal aprova projeto para incorporar vacina contra herpes-zóster no SUS para idosos

Saúde

A possibilidade de ter acesso gratuito à vacina contra o herpes-zóster (conhecido popularmente como "cobreiro") avançou um passo no Senado Federal, mas o caminho entre a aprovação de um projeto de lei e a dose no braço do cidadão ainda é longo e cheio de barreiras financeiras.

Вакцинация
Photo: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
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A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou o projeto que obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) a incorporar o imunizante. O foco são pessoas com 60 anos ou mais. Atualmente, quem deseja essa proteção precisa recorrer a clínicas privadas, onde o custo do esquema completo pode chegar a R$ 1,7 mil — um valor proibitivo para a grande maioria da população idosa brasileira.

O caminho burocrático e a realidade do acesso

Para que o idoso realmente consiga a vacina no posto de saúde, o projeto ainda precisa passar por várias etapas: deve ser analisado pela Câmara dos Deputados e, se aprovado, aguarda a sanção do Presidente da República. No entanto, existe um conflito técnico fundamental aqui: no Brasil, a entrada de novos remédios no SUS geralmente não acontece por lei, mas por análise de custo-benefício da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS).

O problema é que a conta não fecha para o governo. No início deste ano, o Ministério da Saúde já avaliou a vacina e decidiu não incorporá-la. O motivo? O preço.

Quanto custa a proteção e por que ela é negada?

A análise técnica da Conitec revelou um abismo entre o preço de mercado e o que o SUS pode pagar para que a medida seja sustentável:

  • Preço na rede privada: Cerca de R$ 850 por dose (R$ 1,7 mil o esquema completo).
  • Oferta da farmacêutica GSK para o governo: R$ 403,30 por dose.
  • Preço "ideal" para o SUS: A Conitec concluiu que a vacina só seria custo-efetiva se a dose custasse R$ 75,75.

Para se ter uma ideia do impacto, mesmo restringindo a vacina apenas para idosos com mais de 80 anos e imunossuprimidos, o gasto estimado seria de R$ 5,2 bilhões em cinco anos. Por isso, embora a eficácia da vacina (Shingrix) seja reconhecida, o Ministério da Saúde a considerou "insustentável" para uma política abrangente.

O que muda na prática para o paciente?

O herpes-zóster não é uma herpes comum. Ele é a reativação do vírus da catapora, que fica "dormindo" nos nervos e desperta quando a imunidade cai, causando dores intensas e lesões na pele. Segundo o CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA), uma em cada três pessoas terá a doença em algum momento da vida.

Enquanto o projeto de lei tenta forçar a entrada da vacina via Legislativo — o que, segundo especialistas como o professor Fernando Aith (USP), pode ignorar critérios técnicos essenciais -, o cidadão comum continua dependendo de sua condição financeira para evitar as complicações da doença. A pressão do Congresso serve para colocar a pauta no radar, mas a aplicação real dependerá de uma negociação drástica de preços com a indústria farmacêutica ou de uma nova dotação orçamentária no Ministério da Saúde.

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