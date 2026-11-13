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22% dos médicos internos em Portugal desistem de vagas no SNS antes do início da formação

Saúde

Em Portugal a transição para um sistema informático de colocação automática no internato de especialidades médicas para 2027 deixou um rasto de incerteza que vai muito além da falha técnica. Embora a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) tenha imposto a nova metodologia contra a vontade da Ordem dos Médicos e da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), o verdadeiro teste de eficácia não reside no software, mas na aceitação real das vagas atribuídas.

Врачи в больнице
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Врачи в больнице

O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, admite que, apesar de as dificuldades iniciais terem diminuído, o balanço real do processo só será conhecido a 2 de janeiro. É nesse momento que se verá quem, na prática, aceita a vaga que o sistema lhe impôs e quem decidirá rescindir o contrato por não concordar com a colocação. A distância entre a colocação automática e a presença efetiva no posto de trabalho é onde reside a fragilidade do sistema.

Os números, obtidos através de médicos internos devido à ausência de resposta da ACSS, revelam um cenário preocupante: dos 2.449 candidatos, 554 (22,6%) desistiram já nesta fase. Para Joana Bordalo e Sá, vice-presidente da FNAM, este dado é um indicador claro do fracasso das políticas de saúde da ministra Ana Paula Martins, evidenciando que uma fatia considerável de novos médicos prefere não ingressar na formação especializada.

A análise detalhada das vagas expõe a vulnerabilidade dos pilares do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Enquanto especialidades como Dermatologia ou Oftalmologia atingiram o pleno, as áreas basilares registam lacunas críticas:

  • Medicina Geral e Familiar (MGF): 92 vagas vazias (28% de não preenchimento).
  • Medicina Interna (MI): 92 vagas vazias (43% de não preenchimento).

A Medicina Interna, em particular, preocupa a Ordem dos Médicos por ser a especialidade que articula transversalmente a resposta hospitalar. A falta de atratividade nestas áreas sugere que os jovens médicos não veem viabilidade no exercício destas funções dentro do sistema público. O problema estende-se a outras áreas, como a Saúde Pública (40 vagas vazias de 59) e a Patologia Clínica (49 vagas vazias de 59), esta última essencial para qualquer diagnóstico laboratorial hospitalar.

O fenómeno do afastamento dos médicos do internato não é apenas uma questão de escolha de especialidade, mas de condições de vida e trabalho. A FNAM alerta que muitos optam por permanecer como médicos indiferenciados, migrar para o setor privado ou procurar formação no estrangeiro. As causas apontadas são concretas: a ausência de integração na carreira médica, a impossibilidade de conciliar a vida pessoal com horários extenuantes e a sobrecarga assistencial que afeta tanto os internos como os seus formadores.

Atualmente, a Ordem dos Médicos e a ACSS constituíram um grupo de trabalho para investigar as razões desta aversão a certas especialidades. No entanto, fica a questão aberta: num sistema onde a formação é feita sob pressão de horas extraordinárias e falta de tempo protegido para a mentoria, será a tecnologia de colocação o problema, ou será a falta de condições reais para exercer a medicina no SNS?

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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