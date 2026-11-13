Por que deitar logo após comer pode irritar seu esôfago

Aquele impulso irresistível de se jogar no sofá logo após o almoço ou o jantar é, para muitos, o ponto alto do dia. É o momento em que o trabalho parece distante e o corpo pede apenas para descansar. No entanto, essa prática comum pode esconder um risco silencioso para a saúde do sistema digestivo, especificamente para o esôfago.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дневной сон

A gastroenterologista Liudmila Sukorukova, da Clínica de Vidnovo, explica que o corpo precisa de tempo para iniciar o processo de decomposição primária dos alimentos. Quando a pessoa fica em posição horizontal, a gravidade não auxilia o esôfago a manter o conteúdo no estômago. Isso enfraquece as barreiras naturais entre os órgãos, facilitando o retorno do suco gástrico para as vias superiores. Em casos de refeições pesadas, esse fenômeno se intensifica, gerando uma sensação de queimação desconfortável.

O mecanismo por trás da queimação

Diferentemente das paredes do estômago, que são revestidas de uma mucosa robusta capaz de resistir à acidez, a mucosa do esôfago não possui essa proteção contra o ácido clorídrico agressivo. O contato repetitivo com esse suco gástrico provoca irritação e processos inflamatórios. A especialista destaca que essa situação leva à doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), uma condição crônica que vai muito além de uma simples azia pontual.

"A posição horizontal enfraquece a barreira natural entre o estômago e o esôfago, permitindo que o conteúdo suba com mais facilidade — isso resulta em azia, refluxo e, com o tempo, na DRGE", detalhou Sukorukova. Ela observa que o consumo de alimentos picantes ou gordurosos pouco antes de se deitar agrava ainda mais esse cenário, pois aumenta a acidez e o tempo de esvaziamento gástrico.

Uma rotina de precaução

Os médicos recomendam que, após as refeições, mantenha-se em atividade leve ou sentada por algumas horas. O ideal é aguardar de dois a três horas antes de ir para a cama. Para quem já foi diagnosticado com DRGE, esse intervalo deve ser ainda maior, respeitando a sensibilidade individual.

Caso a necessidade de descanso seja urgente, a sugestão é evitar deitar-se completamente. Sentar-se em uma poltrona com o tronco levemente elevado por 30 a 40 minutos pode ser uma alternativa mais segura. É importante ressaltar que essa orientação é preventiva e não substitui a avaliação médica. Se a azia for um visitante frequente, o ideal é consultar um especialista. O que parece ser apenas um mau-humor do estômago pode ser um sinal de que o organismo está pedindo atenção.