Por que deitar logo após comer pode irritar seu esôfago

Aquele impulso irresistível de se jogar no sofá logo após o almoço ou o jantar é, para muitos, o ponto alto do dia. É o momento em que o trabalho parece distante e o corpo pede apenas para descansar. No entanto, essa prática comum pode esconder um risco silencioso para a saúde do sistema digestivo, especificamente para o esôfago.
A gastroenterologista Liudmila Sukorukova, da Clínica de Vidnovo, explica que o corpo precisa de tempo para iniciar o processo de decomposição primária dos alimentos. Quando a pessoa fica em posição horizontal, a gravidade não auxilia o esôfago a manter o conteúdo no estômago. Isso enfraquece as barreiras naturais entre os órgãos, facilitando o retorno do suco gástrico para as vias superiores. Em casos de refeições pesadas, esse fenômeno se intensifica, gerando uma sensação de queimação desconfortável.
Diferentemente das paredes do estômago, que são revestidas de uma mucosa robusta capaz de resistir à acidez, a mucosa do esôfago não possui essa proteção contra o ácido clorídrico agressivo. O contato repetitivo com esse suco gástrico provoca irritação e processos inflamatórios. A especialista destaca que essa situação leva à doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), uma condição crônica que vai muito além de uma simples azia pontual.
"A posição horizontal enfraquece a barreira natural entre o estômago e o esôfago, permitindo que o conteúdo suba com mais facilidade — isso resulta em azia, refluxo e, com o tempo, na DRGE", detalhou Sukorukova. Ela observa que o consumo de alimentos picantes ou gordurosos pouco antes de se deitar agrava ainda mais esse cenário, pois aumenta a acidez e o tempo de esvaziamento gástrico.
Os médicos recomendam que, após as refeições, mantenha-se em atividade leve ou sentada por algumas horas. O ideal é aguardar de dois a três horas antes de ir para a cama. Para quem já foi diagnosticado com DRGE, esse intervalo deve ser ainda maior, respeitando a sensibilidade individual.
Caso a necessidade de descanso seja urgente, a sugestão é evitar deitar-se completamente. Sentar-se em uma poltrona com o tronco levemente elevado por 30 a 40 minutos pode ser uma alternativa mais segura. É importante ressaltar que essa orientação é preventiva e não substitui a avaliação médica. Se a azia for um visitante frequente, o ideal é consultar um especialista. O que parece ser apenas um mau-humor do estômago pode ser um sinal de que o organismo está pedindo atenção.
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