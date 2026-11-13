Ministra da Saúde demite presidente da ULS Algarve após mortes na urgência

A gestão do Serviço de Urgência do Hospital de Portimão, integrado na Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve, atravessa uma crise institucional marcada por sucessivas demissões, denúncias de carência de recursos humanos e a eventual destituição do presidente do Conselho de Administração (CA).

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Há mais de um ano que médicos e enfermeiros reportam a insuficiência de meios no serviço, referindo episódios em que a escala era assegurada por apenas dois médicos indiferenciados, enquanto Serviços de Urgência Básica (SUB) em outras localidades dispunham de mais profissionais. Esta instabilidade levou à demissão do anterior diretor de serviço, Daniel Nunez, em fevereiro, por alegada impossibilidade de implementar reformas face à falta de pessoal.

O sucessor, João Coucelo, procurou a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, para apresentar um projeto de gestão de urgências. Em julho, perante a ausência de apoio do Conselho de Administração da ULS Algarve — liderado por Tiago Botelho, nomeação do PSD -, o diretor enviou um alerta formal à tutela sobre a gravidade da situação operacional.

Este alerta resultou numa interlocução direta entre a Ministra e o presidente do CA. Segundo informações do gabinete da Ministra, Tiago Botelho assumiu compromissos pessoais de resolver as deficiências do serviço. Apesar de relatos profissionais indicarem que a situação se agravou a partir de agosto, a Ministra reconduziu Tiago Botelho no cargo em setembro, por um mandato de três anos, baseando-se nas referidas garantias e num "caderno de encargos" com medidas específicas para Portimão, que incluía a substituição da diretora clínica devido a conflitos com a equipa médica.

No plano normativo, a tentativa de resposta institucional materializou-se no Despacho n.º 12901/2026, de 22 de outubro, que regula a articulação entre as urgências externa e interna no SNS. O diploma permite que os chefes de equipa e o diretor do serviço mobilizem médicos da urgência interna para reforçar a externa em períodos de elevada pressão, medida desenhada especificamente com vista à realidade de Portimão.

Contudo, a persistência das falhas culminou em outubro e novembro com a morte de dois utentes idosos (84 e 97 anos), cujas causas estão sob suspeita de negligência nos cuidados. A primeira reação administrativa de Tiago Botelho foi a demissão do diretor do serviço, João Coucelo. Posteriormente, a própria Ministra da Saúde anunciou a demissão do presidente do Conselho de Administração, justificando a decisão pela inexistência de condições para a manutenção de alguém que, tendo sido alertado para as falhas, não as resolveu.

Atualmente, o funcionamento do serviço é objeto de investigação por múltiplas instâncias: a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), que alargou o inquérito para abranger a gestão global do serviço, o Ministério Público e a Entidade Reguladora da Saúde (ERS). Até ao momento, a Direção Executiva não prestou esclarecimentos sobre as medidas concretas para suprir a carência de pessoal na urgência de Portimão.