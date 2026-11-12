Queda de testosterona: barriga pesa mais que a idade, mostra estudo

A ideia de que a queda da testosterona e a perda da potência sexual são consequências inevitáveis do relógio biológico tem sido questionada por evidências científicas. Na prática, o impacto do envelhecimento pode ser menor do que o impacto do que acumulamos na região abdominal. O problema central não é apenas o peso na balança, mas a gordura visceral — aquela que envolve os órgãos internos e atua como um tecido metabolicamente ativo, e não apenas como uma reserva de energia.

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O peso do abdômen versus a idade

Para entender a diferença entre envelhecer e acumular gordura, pesquisadores do Instituto de Pesquisa de Medicina Ambiental do Exército dos EUA, Adam Potter e Karl Friedl, analisaram dados de quase 5 mil homens entre 20 e 59 anos (estudo NHANES, 2011-2016). Os resultados, publicados no Journal of the Endocrine Society, revelam um dado surpreendente: a idade explicava apenas 2,5% das variações nos níveis de testosterona. Já os indicadores de gordura corporal e a circunferência da cintura respondiam por cerca de 18% a 20% dessa variação.

A análise sugere que a gordura visceral exerce uma influência hormonal direta. Em outro estudo com quase 5 mil participantes, os pesquisadores observaram que homens com obesidade visceral acentuada apresentavam níveis de testosterona entre 33% e 36% menores do que aqueles com menos depósitos de gordura, mesmo quando o Índice de Massa Corporal (IMC) era semelhante.

Essa gordura não é inofensiva; ela promove processos inflamatórios e desregula o metabolismo hormonal, o que aumenta a probabilidade de disfunção erétil, diabetes e doenças cardiovasculares.

A possibilidade de reversão

Se a gordura visceral prejudica a função hormonal, a perda de peso pode atuar no sentido oposto. Um experimento conduzido pela Universidade de Nápoles, publicado no JAMA em 2004, acompanhou 110 homens com obesidade e disfunção erétil. Após dois anos de mudanças na dieta e aumento da atividade física, cerca de um terço dos participantes do grupo principal recuperou a função erétil até o nível estabelecido pelos pesquisadores, enquanto apenas 5% do grupo de controle obteve a mesma melhora.

Essa tendência é reforçada por um meta-análise liderada por Giovanni Corona e publicada no European Journal of Endocrinology em 2013, que confirmou que a redução da massa corporal contribui para a recuperação dos níveis de testosterona em homens obesos.

Caminhos práticos e limites médicos

A redução da gordura visceral não acontece apenas com exercícios isolados, mas com uma reorganização do cotidiano. A recomendação central passa pela revisão alimentar: reduzir a ingestão calórica e evitar bebidas açucaradas, excesso de álcool, açúcar e produtos ultraprocessados. Priorizar vegetais, leguminosas, grãos integrais e proteínas adequadas é a base para a melhora metabólica.

Complementando a dieta, o sono reparador, a caminhada diária e os exercícios de força são fundamentais para a regulação hormonal. No entanto, é importante notar que em casos de obesidade severa, a mudança de hábitos pode precisar do suporte de tratamentos medicamentosos. Como cada organismo reage de forma distinta, a adequação de qualquer dieta ou protocolo de perda de peso deve ser discutida com o médico assistente para garantir a segurança e a eficácia do processo.