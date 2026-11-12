Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Queda de testosterona: barriga pesa mais que a idade, mostra estudo

Saúde

A ideia de que a queda da testosterona e a perda da potência sexual são consequências inevitáveis do relógio biológico tem sido questionada por evidências científicas. Na prática, o impacto do envelhecimento pode ser menor do que o impacto do que acumulamos na região abdominal. O problema central não é apenas o peso na balança, mas a gordura visceral — aquela que envolve os órgãos internos e atua como um tecido metabolicamente ativo, e não apenas como uma reserva de energia.

Прошлого не вернёшь
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Прошлого не вернёшь

O peso do abdômen versus a idade

Para entender a diferença entre envelhecer e acumular gordura, pesquisadores do Instituto de Pesquisa de Medicina Ambiental do Exército dos EUA, Adam Potter e Karl Friedl, analisaram dados de quase 5 mil homens entre 20 e 59 anos (estudo NHANES, 2011-2016). Os resultados, publicados no Journal of the Endocrine Society, revelam um dado surpreendente: a idade explicava apenas 2,5% das variações nos níveis de testosterona. Já os indicadores de gordura corporal e a circunferência da cintura respondiam por cerca de 18% a 20% dessa variação.

A análise sugere que a gordura visceral exerce uma influência hormonal direta. Em outro estudo com quase 5 mil participantes, os pesquisadores observaram que homens com obesidade visceral acentuada apresentavam níveis de testosterona entre 33% e 36% menores do que aqueles com menos depósitos de gordura, mesmo quando o Índice de Massa Corporal (IMC) era semelhante.

Essa gordura não é inofensiva; ela promove processos inflamatórios e desregula o metabolismo hormonal, o que aumenta a probabilidade de disfunção erétil, diabetes e doenças cardiovasculares.

A possibilidade de reversão

Se a gordura visceral prejudica a função hormonal, a perda de peso pode atuar no sentido oposto. Um experimento conduzido pela Universidade de Nápoles, publicado no JAMA em 2004, acompanhou 110 homens com obesidade e disfunção erétil. Após dois anos de mudanças na dieta e aumento da atividade física, cerca de um terço dos participantes do grupo principal recuperou a função erétil até o nível estabelecido pelos pesquisadores, enquanto apenas 5% do grupo de controle obteve a mesma melhora.

Essa tendência é reforçada por um meta-análise liderada por Giovanni Corona e publicada no European Journal of Endocrinology em 2013, que confirmou que a redução da massa corporal contribui para a recuperação dos níveis de testosterona em homens obesos.

Caminhos práticos e limites médicos

A redução da gordura visceral não acontece apenas com exercícios isolados, mas com uma reorganização do cotidiano. A recomendação central passa pela revisão alimentar: reduzir a ingestão calórica e evitar bebidas açucaradas, excesso de álcool, açúcar e produtos ultraprocessados. Priorizar vegetais, leguminosas, grãos integrais e proteínas adequadas é a base para a melhora metabólica.

Complementando a dieta, o sono reparador, a caminhada diária e os exercícios de força são fundamentais para a regulação hormonal. No entanto, é importante notar que em casos de obesidade severa, a mudança de hábitos pode precisar do suporte de tratamentos medicamentosos. Como cada organismo reage de forma distinta, a adequação de qualquer dieta ou protocolo de perda de peso deve ser discutida com o médico assistente para garantir a segurança e a eficácia do processo.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
Receitas e Culinária
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins
Jardinagem
Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Receitas e Culinária
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Mais populares
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais

A coleção primavera-verão 2027 redefine o denim com pregas visíveis de alfaiataria para alongar a silhueta e o retorno do capri em tons sóbrios como alternativa estrutural ao skinny.

Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Jeans de cintura baixa na silhueta 2027: ajustes de proporção e modelos
Kremlin fecha portas à Bruxelas: Rússia exige fim de planos de tropas antes de qualquer diálogo Olesya Kireeva Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen Dmitriy Sokolov Estados Unidos e Guiana anunciam ampliação da vigilância aérea na fronteira amazônica Creator
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
Alasca: Vídeo de suposto OVNI com tentáculos viraliza e mobiliza investigadores independentes em Anchorage
Calças jeans com barra de pelúcia: proporcionalidade e seleção de calçado
Calças jeans com barra de pelúcia: proporcionalidade e seleção de calçado
últimos materiais
Finlândia planeja Zonas Econômicas Especiais para recuperar Leste após fechamento de fronteira
Urgências do Hospital de Portimão registam mais queixas nos primeiros dez meses do que em 2025
A tecnologia da BYD vira motivo de inquietação: o avanço poderá pôr em xeque a confiança europeia
Tailândia transforma spas isolados em programas de saúde integrados
EUA devolvem fundos à Venezuela para gestão de imagem
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Segurança para posse de Lula mobiliza 22 órgãos e divide Brasília em duas zonas
Bioma KM 0 quer reter valor agregado na Amazônia para evitar exportação de matéria-prima bruta
Senado remove trechos sobre cigarros eletrônicos e free shops de MP de crédito agrícola
Microclima define sobrevivência de plantas em sombra
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.