Urgências do Hospital de Portimão registam mais queixas nos primeiros dez meses do que em 2025

Os números da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) revelam um cenário crítico nas urgências do Hospital de Portimão. Nos primeiros dez meses deste ano, foram registadas 387 reclamações, um valor que já supera a totalidade do ano de 2025, quando foram contabilizadas 334 queixas. Esta tendência ascendente sucede-se a 2024, ano em que o regulador registou 461 reclamações.

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Entre 2024 e outubro de 2026, a ERS recebeu um total de 1.182 reclamações. O que estes dados escondem, mas que a análise detalhada revela, é a persistência de falhas estruturais no acesso imediato aos cuidados. Os "tempos de espera" e os "cuidados de saúde e segurança do doente" continuam a ser as principais causas de indignação dos utentes: em 2026, representaram 37,4% e 30,7% das queixas, respetivamente.

Se isolarmos apenas a categoria de "Tempo de espera para atendimento clínico não programado", o volume de queixas chega às 757 no período analisado. A ERS alerta que este indicador não é apenas uma questão de relógio; engloba situações de espera prolongada que podem culminar na falta total de assistência ou no agravamento irreversível do estado clínico de quem aguarda socorro.

A dimensão humana desta crise manifesta-se no indicador de "focalização no utente", a terceira causa mais referida em 2026 (17,6%). Para o regulador, isto traduz-se numa incapacidade do sistema em responder às necessidades básicas e ao bem-estar dos doentes e acompanhantes, evidenciando uma lacuna na humanização dos cuidados prestados.

Este volume de queixas surge num contexto trágico. A ERS abriu um processo de avaliação ao serviço de urgência após a denúncia de quatro mortes por alegada falta de assistência médica. Entre estas, destacam-se os casos de dois idosos que, em outubro e novembro, teriam falecido após várias horas de espera, sem chegar a ser atendidos por um médico. Houve ainda o caso de uma criança que faleceu no Hospital de Faro após transferência de Portimão, e uma quarta morte referida pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, atribuída a falhas no sistema de saúde.

A gravidade dos factos levou a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, a demitir o presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve, Tiago Botelho Martins da Silva. A decisão ocorre após ter sido revelado que a administração da ULS tinha garantido à ministra, em setembro, que a situação em Portimão estava a melhorar — uma afirmação que contrasta com os dados de reclamações e com os alertas feitos por médicos e enfermeiros sobre a falta de pessoal, que vinham sendo ignorados há mais de um ano.

Embora a ERS tenha competência para supervisionar a qualidade e o acesso aos cuidados, podendo aplicar coimas que variam entre 1.000 e 44.891,81 euros, a entidade sublinhou que as suas intervenções recentes na ULS do Algarve se dirigiram a outras unidades hospitalares, deixando a urgência de Portimão num limbo de supervisão que agora, face às fatalidades, exige respostas concretas.