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Sinta inchaço nas pernas ao final do dia: é cansaço ou sinal de alerta nas veias?

Saúde

Para muitas pessoas, o final do dia traz uma sensação familiar: os tornozelos inchados, os sapatos apertados e aquelas pequenas marcas que as meias deixam na pele. Ao acordar, tudo volta ao normal, e é comum interpretar esses sinais como simples cansaço. No entanto, quando esse padrão se repete com frequência, pode ser um convite silencioso para observar mais de perto o estado das veias.

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Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Nas veias saudáveis, pequenas estruturas chamadas válvulas funcionam como portões unidirecionais. Elas ajudam o sangue a subir contra a força da gravidade até o coração, impedindo que ele volte para baixo. Durante a caminhada, a contração dos músculos da pantilha age como um bombeamento auxiliar. Quando essas válvulas enfraquecem, parte do sangue pode permanecer estagnada nos vasos. Isso aumenta a pressão interna e faz com que o líquido vaze para os tecidos ao redor, resultando no inchaço. Esse mecanismo é a base do que chamamos de insuficiência venosa crônica.

Mais do que inchaço

Além da sensação de pernas pesadas, as queixas podem incluir uma dor sorda que piora à noite, coceira e, em alguns casos, cãibras durante o sono. Em estágios mais avançados, é possível notar alterações visíveis, como a presença de redes de pequenos vasos ou veias mais dilatadas. É importante separar a suspeita da conclusão: esses sintomas sugerem uma disfunção, mas não confirmam sozinhos um diagnóstico específico.

Ainda, o inchaço vespertino não tem uma única origem. Fatores como longos períodos sentado ou em pé, o consumo excessivo de sal e o uso de certos medicamentos também podem contribuir para a retenção de líquidos. Em outros cenários, esses sinais podem refletir questões relacionadas ao coração, aos rins ou ao fígado. Portanto, o inchaço é um sinal que pede investigação, não uma sentença.

Sinais de alerta que exigem atenção imediata

Há situações em que a ação precisa ser rápida. Se o inchaço surgir de repente, afetar apenas uma das pernas e estiver acompanhado de vermelhidão e dor intensa, isso pode indicar um trombo nas veias profundas. Essa é uma condição séria que requer atendimento médico urgente. Caso esses sintomas sejam acompanhados de falta de ar ou dor no peito, é fundamental acionar o socorro de emergência imediatamente.

Para os casos crônicos ou recorrentes, o passo lógico é procurar um especialista, como um flebologista ou cirurgião vascular. A avaliação médica é o que distingue o que é normal do que precisa de cuidado. O profissional analisará as queixas e decidirá qual é o próximo passo adequado para o seu caso individual.

Como a investigação é feita

O principal método para avaliar as veias das pernas é o ultrassom com Doppler, também conhecido como mapeamento venoso. É um exame indolor e seguro que permite visualizar em tempo real como o sangue flui, qual é a função das válvulas e se há algum ponto de refluxo ou estase. Se o inchaço não estiver ligado às veias, o médico pode recomendar exames para verificar outros órgãos e sistemas do corpo.

Quando uma alteração venosa é confirmada, o tratamento é sempre personalizado. Pode envolver desde a prática de atividades físicas e o uso de meias compressivas até medicamentos ou procedimentos minimamente invasivos. A escolha depende do estado de cada paciente e deve ser discutida em detalhe com o médico assistente para garantir a segurança e a eficácia do acompanhamento.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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