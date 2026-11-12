Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Tank 300 após 2.000 km: a estrutura bruta revelou falhas que desafiam o conforto em viagens
Invasão silenciosa nos rios da Rússia: uma espécie exótica forçou mudanças drásticas na fauna
Petrobras atinge recorde histórico de produção com 3,51 milhões de barris por dia
Scones de queijo são assados até obter crosta dourada e interior macio
Câmara aprova projeto que torna crime hediondo maus-tratos com morte de cães e gatos
Pombos produzem substância semelhante ao leite para alimentar filhotes
Apoio de 7.500 meticais abrange agregados em Gaza e outras províncias, exceto Niassa
Salmão sumiu, predadores dispersaram: o que aconteceu no lago Flathead?
Lobio georgiano: o equilíbrio entre feijão vermelho, nozes e a textura cremosa preservada

Contraceptivo: por que a 'pílula perfeita' falha na vida real

Saúde

A pergunta "qual o melhor método?" é comum em consultas ginecológicas, mas a resposta raramente é única. A escolha da contracepção não depende de qual método é o mais moderno no catálogo, mas de como ele se encaixa na rotina, na saúde e nos planos de cada mulher. Para algumas, a disciplina de tomar um comprimido diário é natural; para outras, a tranquilidade de um dispositivo que dura anos é a prioridade; e há aquelas que, por questões de saúde, precisam evitar hormônios específicos.

прием у врача
Photo: mos.ru by Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
прием у врача

A diferença entre a eficácia teórica e a real

Para entender a segurança de um método, a medicina utiliza o Índice de Pearl, que calcula quantas mulheres em um grupo de cem engravidariam ao longo de um ano. No entanto, existe uma armadilha nesse dado: a diferença entre o uso "ideal" (quando tudo é feito rigorosamente conforme a bula) e o uso "real" (onde ocorrem esquecimentos ou atrasos).

Nos anticoncepcionais orais, esse abismo é notável: a taxa de falha pode saltar de 0,3% no uso perfeito para cerca de 7% na vida real. Já nos métodos de longa duração, como o DIU e o implante, essa variação é mínima. Por não dependerem da memória da paciente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) os classifica como os métodos reversíveis mais eficazes.

Opções diárias e mensais: a questão da disciplina

Os anticoncepcionais combinados (estrogênio e progestágeno) atuam impedindo a ovulação e espessando o muco cervical, dificultando a passagem dos espermatozoides. Além de evitar a gravidez, trazem benefícios como a regulação do ciclo, redução de cólicas, melhora da acne e diminuição do risco de câncer de endométrio e ovário.

O custo dessa eficácia é a disciplina rigorosa. Além disso, o estrogênio aumenta levemente o risco de tromboses, o que gera contraindicações importantes: fumantes com mais de 35 anos, pessoas com hipertensão ou histórico de trombose. Para quem não pode usar estrogênio, inclusive mulheres que amamentam, existem as "minipílulas" (apenas progestágeno), que embora tenham eficácia similar, podem causar sangramentos irregulares.

O anel vaginal segue a mesma lógica hormonal, mas com a vantagem de ser trocado apenas uma vez por mês, evitando a passagem diária pelo sistema digestivo, embora mantenha as mesmas contraindicações dos comprimidos.

Proteção prolongada: DIU e Implante

Existem opções para quem deseja "esquecer" a contracepção por alguns anos. O DIU hormonal libera levonorgestrel diretamente no útero e pode durar de 3 a 5 anos (ou mais), frequentemente reduzindo ou cessando o fluxo menstrual. Já o DIU de cobre é livre de hormônios, agindo através de íons que prejudicam os espermatozoides; sua duração chega a 10 anos, embora possa aumentar o fluxo e as cólicas.

Um ponto importante é que o DIU pode ser utilizado por mulheres que nunca tiveram filhos, derrubando um mito antigo. Vale ressaltar que nenhum desses dispositivos protege contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

O implante contraceptivo, um pequeno bastão inserido sob a pele do braço, apresenta o menor Índice de Pearl (cerca de 0,05), sendo estatisticamente mais seguro que até a esterilização feminina. Com validade de 3 anos e sem estrogênio, é indicado inclusive para fumantes acima de 35 anos. O principal efeito colateral são os sangramentos imprevisíveis, além de possíveis alterações de humor ou acne em alguns casos.

Como é feita a escolha médica

A decisão final não é baseada em tentativa e erro, mas nos Critérios de Elegibilidade da OMS. O ginecologista analisa o quadro clínico completo: pressão arterial, histórico de enxaquecas, função hepática, diabetes, idade e hábitos como o tabagismo.

Somente após a anamnese, medição da pressão e exame físico é que se define o método que equilibra a máxima segurança com o menor risco de efeitos colaterais para aquele organismo específico. Qualquer transição de método deve ser discutida e acompanhada pelo médico assistente para garantir que a escolha seja adequada ao caso individual.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Ciência
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Receitas e Culinária
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Mulher
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Mais populares
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho

A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.

Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Pobres contra ricos em Antália: exigência por fundos perdidos gerou tensão sem volta na cúpula Ksenia Semenova Revolução energética em Havana: os bastidores de uma manobra para driblar o bloqueio Creator Kaspersky estende prazo para triplicar faturamento na América Latina Anastasiya Zhukova
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
últimos materiais
Invasão silenciosa nos rios da Rússia: uma espécie exótica forçou mudanças drásticas na fauna
Contraceptivo: por que a 'pílula perfeita' falha na vida real
Petrobras atinge recorde histórico de produção com 3,51 milhões de barris por dia
Scones de queijo são assados até obter crosta dourada e interior macio
Câmara aprova projeto que torna crime hediondo maus-tratos com morte de cães e gatos
Pombos produzem substância semelhante ao leite para alimentar filhotes
Apoio de 7.500 meticais abrange agregados em Gaza e outras províncias, exceto Niassa
Salmão sumiu, predadores dispersaram: o que aconteceu no lago Flathead?
Lobio georgiano: o equilíbrio entre feijão vermelho, nozes e a textura cremosa preservada
Scott Colom é o primeiro senador negro do Mississippi desde 1881
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.