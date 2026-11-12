Brasil enfrenta novo ciclo de alta em síndromes respiratórias graves

O fim do estado de emergência da pandemia não significou a erradicação do vírus. Para o Dr. Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, professor da USP e ex-presidente da Anvisa, a Covid-19 continua circulando ativamente, e o Brasil enfrenta agora um novo ciclo de alta nos casos de síndromes respiratórias agudas graves.

Photo: Mos.ru by Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ковидный госпиталь

Em entrevista à TV 247, o especialista explica que a subida na curva de infectados não é obra do acaso, mas o resultado de uma combinação entre clima e comportamento. O frio atípico em diversas regiões do país empurrou as pessoas para ambientes fechados e com pouca ventilação, criando o cenário ideal para a propagação do SARS-CoV-2, da Influenza e do Vírus Sincicial Respiratório (VSR). A esse fator somam-se as aglomerações em shows, eventos esportivos e a movimentação intensa em períodos eleitorais.

Quem está realmente em risco e como acessar a proteção

Embora o vírus circule para todos, o impacto real — traduzido em internações e ocupação de UTIs — não é distribuído de forma igual. O risco crítico de agravamento concentra-se em três grupos específicos:

Idosos (acima de 60 anos);

(acima de 60 anos); Crianças pequenas (abaixo de 5 anos);

(abaixo de 5 anos); Pessoas com comorbidades (hipertensos, diabéticos e imunossuprimidos).

Para esses grupos, a vacinação anual contra a Covid-19 e a Influenza não é apenas uma recomendação, mas a ferramenta prática para evitar a morte ou sequelas graves. Vecina alerta, porém, que a desinformação criou uma barreira invisível: muitas pessoas deixaram de procurar o posto de saúde por acreditarem que a imunização não é mais necessária.

Na prática, para quem apresenta sintomas leves, a orientação é a hidratação e o repouso. O acesso ao sistema de pronto atendimento deve ocorrer imediatamente caso haja dificuldade respiratória ou agravamento do quadro.

A estrutura do SUS: entre a capilaridade e a falta de verba

Quando se questiona a capacidade de resposta do Estado, o Dr. Gonzalo Vecina Neto aponta um contraste severo. Do lado positivo, existe a infraestrutura: o Brasil possui mais de 50 mil postos de vacinação e estoques federais garantidos, o que torna o acesso à vacina tecnicamente possível para qualquer cidadão.

O problema reside no financiamento. O médico expõe a disparidade real de recursos: enquanto o setor privado investe o dobro por cliente para atender 25% da população, o SUS gasta, em média, R$ 3 mil por habitante ao ano para amparar mais de 160 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente da rede pública.

O sanitarista lembra que o SUS não entrega apenas a vacinação básica, mas sustenta a alta complexidade do sistema de saúde brasileiro, sendo responsável por 95% dos transplantes e hemodiálises do país, além de 100% do tratamento da hemofilia. Para Vecina, entender essa conta é fundamental para combater críticas superficiais sobre a gestão da saúde pública e cobrar um financiamento que condiga com a real demanda da população.