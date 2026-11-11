DIU para quem nunca teve filhos: fato comprovado contra o mito da segurança

A escolha de um método contraceptivo raramente é uma decisão simples. No consultório do ginecologista, a busca pelo "melhor" método costuma esbarrar em uma realidade fundamental: não existe uma solução universal. O que funciona para uma pessoa pode não ser seguro ou prático para outra, dependendo do histórico de saúde, dos hábitos diários e dos planos para o futuro.

Photo: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Box of 40 Trojan-ENZ condoms

Para medir a eficácia, a medicina utiliza o Índice de Pearl, que contabiliza o número de gravidezes não planejadas em cada 100 mulheres ao longo de um ano. No entanto, há uma diferença crucial entre a eficácia teórica e a real. No caso das pílulas, por exemplo, essa variação pode ir de 0,3 a 7 pontos, evidenciando que o "fator humano" — como o esquecimento de uma dose — é onde a proteção mais fragiliza.

A eficiência dos métodos de longa duração

Para quem busca minimizar a dependência da memória, os métodos de ação prolongada, como implantes subcutâneos e sistemas intrauterinos (DIU), apresentam a maior confiabilidade. Segundo a ginecologista e obstetra Kristina Kondrashkina, citando dados do portal aif. ru, o implante é atualmente o método reversível mais eficaz, com um Índice de Pearl de apenas 0,05.

As opções hormonais, por sua vez, exigem a personalização. Enquanto os anticoncepcionais combinados (ACO) podem auxiliar na regulação do ciclo e no controle da acne, as minipílulas (sem estrogênio) são alternativas indicadas inclusive para mulheres durante o período de amamentação.

DIU e a questão da versatilidade

Os dispositivos intrauterinos dividem-se entre hormonais e de cobre, oferecendo proteção que pode variar de 3 a 10 anos. O DIU hormonal atua localmente e costuma reduzir o fluxo menstrual, enquanto o de cobre é a escolha para quem prefere evitar hormônios. Ambos devem ser inseridos exclusivamente por um profissional de saúde.

Um ponto importante para desmistificar é que os DIUs modernos são seguros e indicados também para mulheres que nunca tiveram filhos, rompendo com crenças médicas obsoletas. Além disso, a fertilidade costuma ser recuperada quase imediatamente após a remoção da maioria desses métodos, permitindo flexibilidade no planejamento da maternidade.

Limites e cuidados essenciais

Apesar da alta eficácia contra a gravidez, é fundamental destacar que nem o DIU nem as pílulas protegem contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Nesses casos, o uso de métodos de barreira, como a camisinha, permanece indispensável.

A escolha do método também passa por uma triagem rigorosa. O médico deve avaliar riscos de trombose, níveis de pressão arterial e hábitos de vida, especialmente em mulheres acima de 35 anos. Para quem deseja conveniência sem a rigidez diária, existem anéis vaginais (com validade mensal) ou implantes (com duração de três anos). Como resume a Dra. Kondrashkina, a melhor opção é, invariavelmente, aquela que se adapta às necessidades e à saúde individual de cada paciente, devendo a adequação final ser discutida com o médico assistente.