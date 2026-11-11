Treino intenso e coração: o que um teste médico realmente revela

Para muitas pessoas, a ideia de treinar para um triatlo é sinônimo de vitalidade e disciplina extrema. Há um conforto emocional em acreditar que o esforço físico constante funciona como uma blindagem contra doenças, especialmente do coração. É uma lógica que faz sentido à primeira vista: quem passa horas na piscina, no pedal e na corrida está, aparentemente, fazendo tudo certo. No entanto, essa percepção de invencibilidade pode mascarar uma realidade mais sutil, na qual o próprio excesso de treinamento de alta intensidade pode, em certos casos, alterar o ritmo cardíaco.

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Maria Chaikovskaia, doutora em ciências médicas, cardiologista e especialista em reabilitação, alertou recentemente para essa nuance. Em entrevista ao canal RT, ela destacou que praticar esportes não concede um "imune absoluto” contra doenças cardiovasculares. O alerta é particularmente relevante para aqueles que se preparam para distâncias ultralongas, como o triatlo, que combina natação, ciclismo e corrida.

O limite entre performance e risco

A preocupação não reside na atividade física em si, que é amplamente reconhecida como benéfica para a saúde geral, mas na magnitude e na duração das cargas de resistência. Chaikovskaia aponta que anos de treinamento pesado para esportes de resistência podem aumentar a probabilidade de desenvolver uma condição específica: a fibrilação atrial, também conhecida como arritmia atrial.

Em termos simples, nesse estado, o músculo cardíaco passa a se contrair de forma caótica, em vez de bater de maneira rítmica e sincronizada. Essa desordem no ritmo pode comprometer o fluxo sanguíneo normal e representar um desafio significativo para a saúde do atleta. É um lembrete crucial de que, mesmo no contexto de alto desempenho, o coração não é apenas um motor mecânico, mas um órgão complexo que responde a estímulos de longa duração.

A importância da avaliação individual

Diante desse cenário, a especialista enfatiza a necessidade de uma abordagem cautelosa antes de iniciar preparações para maratonas ou competições de alta intensidade. O passo fundamental é realizar uma avaliação médica abrangente. Isso vai além de um simples check-up básico; trata-se de entender o estado de saúde individual e, crucialmente, de identificar fatores de risco relacionados à genética.

Conhecer a própria herança biológica e a resposta do próprio corpo à carga excessiva é o que permite diferenciar entre o treino que fortalece e aquele que pode, inadvertidamente, sobrecarregar o sistema. Antes de buscar novos recordes pessoais em distâncias extremas, a consulta com um especialista para avaliar a segurança dessa jornada torna-se não apenas uma recomendação, mas uma etapa essencial para proteger a saúde a longo prazo.