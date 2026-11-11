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Gripe: entenda por que sintomas no coração e nos rins exigem atenção imediata

Saúde

Para muitas pessoas, a gripe é aquela inconveniência sazonal que passa com repouso e um bom chá. Mas, do outro lado da linha de atendimento, o quadro pode ser muito mais sério do que se imagina. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que as consequências dessa infecção causem, todos os anos, entre 290 mil e 650 mil mortes no mundo. O que muitas vezes começa como uma dor de garganta ou febre moderada pode, em alguns casos, evoluir para complicações graves em órgãos vitais. E entender a diferença entre o curso comum da doença e os sinais de alerta pode ser decisivo.

Грипп осложнения
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Грипп осложнения

Segundo a professora e doutora em medicina Natalia Pshenichnaya, representante do Centro de Pesquisa Científica em Epidemiologia do Rospotrebnadzor na Rússia, o vírus da gripe não se limita a atacar as vias respiratórias. Ele pode atingir o coração, os rins e até o cérebro. A especialista, que participou do projeto "Sanprosvet” (Educação Sanitária), explica que a gravidade depende de fatores individuais, mas há padrões que merecem atenção.

O pulmão em primeiro lugar

Os pulmões são o alvo principal. Pshenichnaya descreve dois cenários que podem ocorrer. O primeiro é a pneumonia viral primária, que se instala com rapidez alarmante: entre 12 e 36 horas. Nesses casos, a insuficiência respiratória aguda pode exigir intervenção médica imediata. O segundo cenário é a pneumonia bacteriana secundária. Ela surge como uma "segunda onda” da doença, geralmente entre o terceiro e o décimo quarto dia após uma melhora inicial temporária. O sistema imunológico, enfraquecido pelo vírus, permite que bactérias se multipliquem. Os sinais incluem um novo aumento da temperatura, dores no peito e tosse persistente.

Além dos pulmões, o vírus pode afetar os ouvidos e os seios da face, provocando otites e sinusites graves. Em alguns casos, essas infecções podem resultar em perda parcial ou total da audição.

O coração sob ataque

Um risco menos conhecido, mas extremamente sério, é o miocardite, ou seja, a inflamação do músculo cardíaco. A especialista explica que isso pode acontecer de duas formas: ou o vírus ataca diretamente as células do coração, ou o sistema imunológico, na tentativa de combater a infecção, passa a atacar os próprios tecidos cardíacos por engano.

Esses sintomas geralmente aparecem entre o 7º e o 10º dia de doença. Manifestam-se como alterações no ritmo cardíaco, desconforto ou dor atrás do esterno, falta de ar intensa mesmo com esforço mínimo, fraqueza constante e taquicardia (coração acelerado). Se não tratado a tempo, esse quadro pode evoluir para insuficiência cardíaca crônica.

Rins, cérebro e sinais de alarme

A toxina gerada pela infecção também afeta os rins. Pshenichnaya recomenda atenção a sinais como inchaço no rosto e nas pernas, mudança na cor da urina, dor lombar e pressão arterial instável. Pessoas com doenças crônicas no sistema urinário estão em risco ainda maior.

Entre as complicações mais graves está a encefalite, uma inflamação aguda do cérebro. Ela pode surgir durante o auge da doença ou até duas semanas depois. Confusão mental, dores de cabeça intensas, convulsões e náuseas são sinais de emergência que exigem atendimento de emergência imediato.

Quem precisa de mais cuidado

A professora lista os grupos de maior vulnerabilidade: crianças pequenas, pessoas acima de 65 anos, gestantes, pacientes com doenças crônicas (como diabetes, doenças cardíacas, pulmonares, hepáticas ou renais) e aqueles com sistemas imunossuprimidos.

A principal medida de proteção citada pela especialista é a vacinação oportuna. A vacina não garante a ausência de sintomas, mas permite que o corpo prepare anticorpos para neutralizar o vírus antes que ele provoque complicações graves. É importante lembrar que a decisão sobre a vacinação e o manejo da doença deve ser feita em conjunto com o médico assistente, considerando o histórico e as condições específicas de cada paciente.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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