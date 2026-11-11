Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Sarampo em adultos: por que a febre pode virar pneumonia e encefalite

Saúde

Durante muito tempo, a caxumba, o sarampo e outras infecções foram associadas exclusivamente à infância. Era uma fase passageira, algo que se resolvia com dias de febre e recuperação. Hoje, a realidade é diferente. Adultos que nunca foram vacinados ou não tiveram a doença na infância estão cada vez mais vulneráveis a contrair o sarampo. E quando isso acontece, a consequências costumam ser muito mais sérias do que o comum de se esperar.

Медицинский осмотр пожилого человека
Photo: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Медицинский осмотр пожилого человека

Para entender por que essa mudança importa, é necessário olhar para a imigração. O epidemiologista Azat Mukhametzyanov, em entrevista ao portal Ufatime. ru, destaca que o principal fator de risco para o público adulto é a falta de imunidade suficiente. Isso ocorre em três cenários principais: quem nunca recebeu a vacina, quem perdeu a proteção ao longo dos anos ou quem nunca apresentou a doença na juventude e, portanto, não desenvolveu anticorpos duradouros.

A diferença entre a febre de uma criança e a crise de um adulto

Existe uma percepção comum de que infecções virais são apenas uma inconveniência temporária. No entanto, quando se trata de sarampo em adultos, a fisiologia do corpo humano reage de forma distinta. O sistema imune maduro tende a responder com mais intensidade, o que paradoxalmente pode tornar a infecção mais difícil de controlar.

Os médicos alertam que os adultos suportam a doença de maneira significativamente mais grave. Não se trata apenas de incômodos passageiros. As complicações listadas por especialistas incluem pneumonia (inflamação dos pulmões), encefalite (inflamação do cérebro) e, em casos extremos, a perda permanente da audição ou da visão. Esses riscos não são teóricos; são as principais ameaças documentadas em pacientes adultos.

Além da gravidade individual, existe o fator contágio. O sarampo é extremamente transmissível. As estimativas indicam que uma única pessoa infectada pode transmitir o vírus a aproximadamente 18 outras pessoas ao seu redor. É um número que muda a perspectiva de qualquer contato social próximo, seja no trabalho, no transporte público ou em eventos familiares.

Quando buscar ajuda

Identificar a doença no início é crucial, mas reconhecer os sintomas exige atenção. Os sinais clássicos incluem febre alta, tosse, coriza (nariz entupido ou escorrendo) e uma erupção cutânea específica. Se esses sintomas aparecerem, a recomendação médica é clara: procurar imediatamente um médico geral ou clínico. Não há lugar para observação em casa sem orientação profissional diante desses sinais.

Prevenção: a única via comprovada

Em meio a diversas sugestões de bem-estar e "detoxificações" que povoam as conversas diárias, a ciência mantém uma posição rígida e baseada em evidências. Não existem remédios naturais comprovados para prevenir o sarampo, e a ideia de que o corpo pode se "limpar" sozinho do vírus é uma simplificação perigosa.

A única medida de prevenção eficaz permanece sendo a imunização. Azat Mukhametzyanov recomenda que todos os adultos sem registro documental de duas doses de vacina ou sem histórico comprovado de ter contraído a doença no passado devem procurar a vacinação gratuita. É uma decisão prática, não uma opção de estilo de vida. Antes de tomar qualquer decisão sobre saúde, porém, a adequação dessa orientação ao caso individual deve sempre ser discutida com o médico assistente, considerando o histórico pessoal e as condições de saúde atuais.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Como proporção, textura e acessórios definem o vestido preto para a virada de 2027
Mulher
Como proporção, textura e acessórios definem o vestido preto para a virada de 2027
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
Mulher
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
Mais populares
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental

Pesquisadores mapearam duas fendas profundas na Placa Arábica sob o Irã, evidenciando a transição ativa entre subducção oceânica e colisão continental.

Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Esmailhagem ametista: técnicas para efeito cristal e variações de acabamento
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Polícia polaca encontra materiais sobre Breivik: hipóteses de imitação são testadas Polina Petrova Países da UE superam limite fiscal: apoio a Ucrânia pressiona orçamentos nacionais Anastasiya Zhukova Friedrich Merz ameaça bloquear orçamento da UE sem apoio à Ucrânia Dmitriy Sokolov
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
Estudo na costa da Califórnia mostra tubarões e banhistas dividindo praias sem incidentes
Estudo na costa da Califórnia mostra tubarões e banhistas dividindo praias sem incidentes
últimos materiais
Sarampo em adultos: por que a febre pode virar pneumonia e encefalite
COP31 começa na Turquia com governança dividida e temas críticos fora da pauta
A alça de fixação elimina dobra no tornozelo e alonga a perna na silhueta ajustada
Irã e Iraque unificam currículo de mestrado em IA
Brasil: Rui Costa e Wellington Dias devem permanecer no Senado, aponta plano de Lula
A tensão ainda não tinha cedido: fala de Lula manteve investidores sem novos sinais claros
Lifting com fios: mecânica, duração e limitações reais
Aumento da população de lobos em regiões da Rússia
Como proporção, textura e acessórios definem o vestido preto para a virada de 2027
Receita transforma cascas de laranja em doces úmidos ou crocantes para diferentes usos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.