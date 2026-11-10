Portugal perdeu mais de 750 camas de cuidados continuados nos últimos cinco anos

A crise no acesso aos cuidados continuados em Portugal deixou de ser uma questão de gestão de listas de espera para se tornar um problema de disponibilidade física de camas. Segundo a Associação Nacional dos Cuidados Continuados (ANCC), a situação agravou-se significativamente, com especial incidência na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde a barreira entre o direito ao cuidado e a realidade do acesso se tornou mais profunda.

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Dados da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), publicados pelo jornal Público, revelam um cenário crítico: no final do ano passado, mais de 1.900 pessoas aguardavam por uma vaga. No caso específico das Unidades de Longa Duração e Manutenção (ULDM) na Grande Lisboa, o tempo de espera médio superava um ano (369 dias). No entanto, José Bourdain, presidente da ANCC, alerta que estes números já estão desatualizados e que a realidade atual é ainda mais severa.

O problema não reside apenas na procura crescente, mas na redução da oferta. Nos últimos cinco anos, fecharam mais de 750 camas em unidades de cuidados continuados, sendo que 260 desse total desapareceram apenas este ano. Esta contração da rede coloca em causa a viabilidade de quem necessita de cuidados especializados para poder sair do ambiente hospitalar.

Um dos principais entraves ao reforço da rede tem sido a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Muitas obras essenciais ficaram sem verbas por não terem cumprido os prazos rigorosos do plano. Embora o Governo tenha aprovado uma linha de financiamento de 200 milhões de euros para concluir projetos do PRR, a ANCC não deteta reflexos práticos nos cuidados continuados.

José Bourdain exemplifica esta paralisia com o caso de uma habitação cooperativa de 16 apartamentos, cuja obra está suspensa. Apesar das promessas de transição para o programa Portugal 2030, a ausência de concretização deixa as famílias e os utentes num limbo administrativo.

Para inverter a tendência, a associação propõe que o Governo assuma a responsabilidade financeira — através do Orçamento do Estado, do Portugal 2030 ou de fundos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa — para pagar um "valor justo" que incentive a reabertura de camas encerradas.

Além da falta de infraestruturas, existe um problema de gestão de fluxos. A ANCC estima que cerca de 30% dos utentes nos cuidados continuados sejam "casos sociais". Isto significa que lugares destinados a pessoas com alta clínica hospitalar e necessidade de reabilitação estão a ser ocupados por quem, por falta de alternativa social ou familiar, não tem para onde ir, perpetuando o congestionamento dos hospitais e a impossibilidade de quem realmente aguarda por uma vaga técnica conseguir aceder ao sistema.