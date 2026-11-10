Sintoma no peito: por que o teste rápido não substitui a avaliação médica

Um aperto no peito, uma sensação de queimação ou um peso súbito na região do coração costumam gerar a mesma reação imediata: o medo. Para quem sente, é difícil distinguir se aquele desconforto é apenas um aviso do corpo ou um sinal de alerta máximo. No entanto, a diferença entre um quadro controlável e uma emergência médica reside em detalhes específicos da dor, especialmente no tempo e na reação a certos estímulos.

Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина держится за грудь на фоне риска сердечных заболеваний

A diferença entre o aviso e a emergência

Embora tanto a angina quanto o infarto do miocárdio tenham a mesma raiz — a isquemia, que é a falta de oxigênio no músculo cardíaco -, a forma como eles se manifestam no corpo é distinta. A Dra. Lyudmila Palatkina, cardiologista e candidata a doutora em ciências médicas do Centro Nacional de Cirurgia Cardiovascular nº 3 (RNCC им. акад. Б. В. Петровского), explica que a chave para diferenciar as duas situações está no comportamento da dor.

A angina, por exemplo, costuma ser transitória. Ela geralmente surge como resposta a um gatilho: um esforço físico intenso ou um momento de forte estresse emocional que acelera os batimentos cardíacos. Nesses casos, a dor tende a desaparecer quando a pessoa interrompe a atividade e entra em estado de repouso. Além disso, esse tipo de crise costuma durar menos de quinze minutos e é revertida com o uso de nitroglicerina.

Sinais de alerta do infarto

Já o infarto do miocárdio apresenta características que não permitem a espera. A dor é descrita como intensa, podendo ser sentida como um esmagamento ou queimação profunda. Um ponto crucial é a irradiação: a sensação pode se espalhar para o braço esquerdo, a parte inferior da mandíbula ou a região da escápula esquerda.

O divisor de águas, segundo a especialista, é a persistência. No infarto, a dor não passa com o repouso e não é aliviada pelo uso de nitroglicerina após quinze minutos. Esse quadro costuma vir acompanhado de reações físicas e emocionais intensas, como suor frio e pegajoso, fraqueza súbita e um medo irracional e persistente da morte.

Quando buscar ajuda

Identificar esses sinais não serve para o autodiagnóstico, mas para definir a urgência da ação. Se a dor for intensa, prolongada, não ceder ao repouso ou à medicação habitual e vier acompanhada de mal-estar geral e angústia, a única conduta segura é a chamada imediata do serviço de emergência.

Por outro lado, se os episódios de dor são curtos, ligados ao esforço e desaparecem com o descanso, isso indica a necessidade de uma consulta agendada com um cardiologista para investigação e ajuste do tratamento. Vale lembrar que qualquer dor persistente ou forte na região do peito deve ser avaliada por um profissional. A aplicação desses critérios ao caso individual e a decisão sobre a urgência do atendimento devem ser sempre discutidas e validadas pelo médico assistente.