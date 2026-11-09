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Saúde

O balanço do terceiro trimestre do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado (PESOE) de 2026 revela a ausência de dados sobre o cumprimento de diversas metas prioritárias para o sector da saúde. O documento omite informações essenciais sobre o abastecimento de fármacos, a expansão de infra-estruturas sanitárias e a capacitação de profissionais.

Центральная больница в Мапуту, Мозамбик
Photo: https://commons.wikimedia.org/ by Jcornelius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Центральная больница в Мапуту, Мозамбик

Défice de informação no abastecimento e formação

Uma das lacunas mais significativas refere-se à aquisição de medicamentos essenciais. O Executivo moçambicano comprometeu-se a garantir 90% dos medicamentos prioritários para o tratamento das principais patologias que afectam a população, assegurando a sua disponibilidade nas unidades sanitárias em todo o território nacional. Contudo, o relatório dos primeiros nove meses não apresenta dados que permitam aferir a execução desta meta, remetendo o reporte para o quarto trimestre.

No âmbito dos recursos humanos, a formação de profissionais de saúde também não apresenta resultados reportados. Embora o PESOE 2026 preveja a formação de 96% dos profissionais abrangidos pelo indicador, não foram avançados dados concretos sobre as actividades realizadas até Setembro.

  • Agentes Polivalentes de Saúde: A meta de formar mil novos profissionais para cuidados básicos e prevenção comunitária permanece sem registos de execução, com o reporte igualmente adiado para o último trimestre do ano.

Infra-estruturas e obras em curso

Quanto às infra-estruturas, o Governo planeou o início da construção de nove hospitais distritais em cinco províncias: três no Niassa (Mecanhelas, Ngaúma e Chimbunila), três em Nampula (Ribáuè, Malema e Lalaua), além de unidades na Zambézia (Molumbo), Manica (Vanduzi) e Gaza (Limpopo). O balanço do terceiro trimestre, no entanto, não confirma o início destas obras.

Relativamente à construção de um armazém de medicamentos em Nacala-Porto, província de Nampula, o Relatório de actividades e contas do Governo indica que a obra ainda não apresenta execução física, pois o processo de contratação do empreiteiro continua em curso.

A inexistência de informações detalhadas sobre a execução de actividades inscritas no PESOE levanta questionamentos sobre a transparência da governação e a real capacidade de cumprimento das metas anunciadas. Esta ausência de dados reflete um padrão já observado em 2025, incidindo sobre diversos sectores sociais e económicos.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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