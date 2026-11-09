Brasil deve registrar cerca de 866 mil casos de dengue em 2027, apontam projeções

O Brasil deve enfrentar cerca de 866 mil casos prováveis de dengue em 2027, segundo projeções detalhadas em um webinário realizado nesta sexta-feira (6/11). Os dados são fruto do Desafio de Previsão de Dengue InfoDengue-Mosqlimate, um esforço colaborativo que envolveu mais de 130 pesquisadores de oito países e a aplicação de 22 modelos analíticos, com suporte de instituições como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Fundação Getulio Vargas (FGV).

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Para quem tenta entender a gravidade do cenário, a estimativa central sugere uma estabilidade epidemiológica em relação aos últimos anos, embora a margem de incerteza seja ampla: o número de ocorrências pode variar entre 560 mil e 1,6 milhão. Como referência, em 2025, o Ministério da Saúde registrou aproximadamente 1,66 milhão de casos.

O ponto crítico do calendário deve ser abril de 2027, mês em que se espera o pico da curva de infecções, com cerca de 40 mil casos previstos para esse período. Claudia Codeço, pesquisadora da Fiocruz e coordenadora do InfoDengue, pontua que, embora não haja indícios de uma repetição da epidemia atípica de 2024, a doença continua exigindo vigilância constante. Para a especialista, a previsão serve como um sinal para que a rede de saúde se organize e a prevenção seja intensificada agora.

O fator climático: o risco do "Super El Niño"

Um dos principais pontos de atenção é a possibilidade de um "super El Niño" no verão. O fenômeno, caracterizado pelo aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, altera chuvas e temperaturas no Brasil, criando o ambiente ideal — calor e umidade — para a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

No entanto, há uma ressalva técnica importante sobre como esses dados chegam ao público: dos 22 modelos utilizados, apenas três integraram variáveis meteorológicas. Isso gera divergências nas projeções. Enquanto na Região Sul a tendência de alta é consistente, nas demais regiões o impacto do aquecimento oceânico ainda é incerto. Na prática, isso significa que o El Niño é tratado pelos especialistas como um gatilho de alerta, e não como um número exato de casos.

Onde o risco é maior e a ameaça da Chikungunya

O mapeamento indica que seis estados devem registrar um crescimento nos casos de dengue comparado ao ciclo anterior: Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Acre e Minas Gerais. Nos demais estados, a tendência é de estabilidade ou queda.

Além da dengue, o alerta se estende à Chikungunya, com uma estimativa de 90 mil casos prováveis para 2027. A doença, que teve 127 mil notificações entre 2024 e 2025, apresenta maior vulnerabilidade nos seguintes estados:

Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraíba, Sergipe e Piauí;

São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O que isso significa na prática para o cidadão?

Para a população, esses números não são apenas estatísticas, mas um lembrete de que a dependência do sistema de saúde aumenta nos meses de pico. A utilidade real desses modelos é permitir que gestores públicos planejem a alocação de recursos e leitos antes que a crise se instale.

A eficácia do controle, no entanto, continua dependendo da ação direta na ponta: a eliminação de criadouros (água parada em vasos, pneus e calhas). A recomendação é clara: ao notar sintomas como febre alta, dores musculares e manchas na pele, a busca por atendimento médico deve ser imediata, evitando que casos simples evoluam para quadros graves diante de um volume estimado de quase 900 mil infecções.