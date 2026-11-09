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Trinta e cinco mil mortes anuais: o que as superbactérias significam para a saúde europeia

Saúde

Trinta e cinco mil vidas perdidas todos os anos na União Europeia por causa de bactérias que aprenderam a ignorar os antibióticos padrão. O número soa estatístico, mas por trás dele há consultas em que o médico percebe que a primeira opção de tratamento não surtiu efeito, e a urgência se instala. Não se trata apenas de uma falha pontual, mas de um cenário em que as ferramentas convencionais perdem força, forçando a equipe a combinar medicamentos que, mesmo assim, podem não ser suficientes para salvar o paciente.

Устойчивость бактерий к антибиотикам
Photo: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Устойчивость бактерий к антибиотикам

O mecanismo por trás dessa crise é a resistência antimicrobiana. Em termos simples, os microrganismos, que evoluem naturalmente, estão se adaptando com uma velocidade alarmante devido ao uso indevido dos medicamentos. O perigo real surgem as chamadas "superbactérias”, organismos que desenvolveram imunidade simultânea a múltiplas classes de antibióticos, criando uma barreira terapêutica difícil de romper.

Por que as bactérias estão se tornando mais resistentes?

A mutação é um processo biológico natural, porém, sua aceleração é impulsionada por erros sistêmicos no dia a dia. O médico Pavel Eryshov destaca um ponto crucial: o uso de antibióticos para tratar resfriados e gripes, que são causados por vírus, não acelera a cura. Pelo contrário, essa prática cria um ambiente propício para a seleção natural dos cepas bacterianas mais resistentes.

Além do autotratamento, outros fatores contribuem para o problema:

• A automedicação e a compra de antibióticos sem prescrição;

• O uso desses medicamentos para doenças virais, onde não há efeito;

• O descumprimento das dosagens corretas e do tempo necessário para o curso completo;

• O uso massivo de antimicrobianos na pecuária industrial.

O peso da ameaça no futuro

Os dados da Comissão Europeia indicam que o impacto da resistência aos antibióticos já é comparável à soma das mortes causadas por HIV/AIDS, tuberculose e gripe. Se esse cenário persistir, as projeções podem ser sombrias. Um estudo publicado na revista The Lancet estima que, entre 2025 e 2050, a resistência bacteriana pode ser a causa direta de 39 milhões de mortes em todo o mundo. Trata-se de uma escala que desafia a capacidade de resposta dos sistemas de saúde.

Uma abordagem além do hospital

A resistência não se limita às paredes de um centro médico. Os genes de resistência podem viajar através da cadeia alimentar, do contato com animais e de ambientes contaminados. É por isso que a Europa está adotando a estratégia "One Health” (Saúde Única), que promove a colaboração sincronizada entre ecologistas, veterinários e médicos. A ideia é entender o organismo e o ambiente de forma integrada, pois a saúde humana está intrinsecamente ligada à saúde animal e ambiental.

O que pode ser feito?

Entre as medidas propostas para conter o avanço das superbactérias, a vacinação se destaca. Segundo a Organização Mundial da Saúde, prevenir as infecções através de vacinas pode reduzir o consumo global de antibióticos em 2,5 bilhões de doses por ano. Menos infecções significam menos necessidade de usar antibióticos, o que, por sua vez, diminui a pressão seletiva que leva à resistência.

Paralelamente, a indústria farmacêutica trabalha no desenvolvimento de novas classes de antibióticos. No entanto, os especialistas alertam: sem um controle rigoroso do uso e sem o abandono do hábito de usar "sobras” de medicações de doenças anteriores, até mesmo os novos medicamentos correm o risco de se tornar ineficazes rapidamente.

A eficácia da medicina moderna na luta contra infecções agora depende de um esforço coordenado. Envolve o setor farmacêutico, os serviços veterinários e, fundamentalmente, a disciplina dos pacientes em seguir as orientações médicas. Cada decisão individual sobre como usar, ou não usar, um antibiótico contribui para o quadro geral da resistência, impactando a saúde coletiva.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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