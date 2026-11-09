Dentes de leite: a mentira que pode prejudicar a saúde bucal da criança

Muitos pais, ao ouvir que os dentes de leite vão cair naturalmente, tendem a tratá-los como peças provisórias e dispensáveis. É comum surgirem consultas médicas e odontológicas com a dúvida: por que gastar tempo e recursos no tratamento de um dente que, em breve, será substituído? Essa percepção, embora intuitiva, é considerada perigosa por especialistas da área. Como destaca o dentista Aram Davtyan, o status temporário não torna o dente irrelevante para o desenvolvimento do sistema mastigatório da criança. A saúde dos dentes decíduos impacta diretamente o conforto na mastigação presente, a correta erupção dos dentes permanentes, a formação da oclusão e a integridade da arcada dentária futura.

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Enquanto presentes na boca, esses dentes realizam funções específicas e essenciais: eles participam do processo de mastigação, mantêm o espaço adequado na arcada para o dente permanente que ainda se forma e compõem a estrutura em desenvolvimento da face. O objetivo do tratamento não é preservar o dente para sempre, mas sim garantir sua saúde e funcionalidade até que ele seja naturalmente substituído. A decisão entre tratar ou extrair é sempre individual. Se faltam anos para a substituição natural e a cárie já atingiu a polpa ou os tecidos ao redor da raiz, há risco de complicações infecciosas e de dano aos germes dos dentes permanentes, que estão localizados logo abaixo dos decíduos. Nesses casos, a preservação do dente é crítica. Por outro lado, se a troca fisiológica está próxima e o dente está muito comprometido, o profissional pode recomendar a remoção para evitar sofrimento desnecessário e possíveis agravamentos. Não existe uma regra universal de 'sempre tratar' ou 'sempre extrair'; o equilíbrio depende do tempo restante até a troca e da condição dos tecidos.

O impacto da perda precoce e o mito da contágio

Existe a crença de que extrair um dente muito danificado é mais barato e simples do que tratá-lo, mas essa visão frequentemente ignora as consequências mecânicas. Cada dente de leite ocupa um espaço específico na arcada. Quando é perdido precocemente, os dentes vizinhos tendem a migrar para o espaço vazio. Consequentemente, quando o dente permanente tenta emergir, pode não haver espaço suficiente. Isso frequentemente leva à necessidade de ortodontia de alto custo. Em alguns casos, o ortodontista pode até recomendar a instalação de dispositivos específicos para manter o espaço reservado para o dente futuro.

É fundamental entender a relação entre os dentes de leite e os permanentes. A cárie não 'pula' diretamente de um dente para outro, mas o ambiente bucal permanece o mesmo. Se uma criança apresenta muitos dentes decíduos cáriados, isso indica uma alta atividade do processo cário e, possivelmente, falhas na higiene ou na alimentação. Os dentes permanentes, ao erupcionarem, encontrarão exatamente as mesmas condições. Portanto, o papel do profissional vai além de apenas realizar um preenchimento; ele deve investigar a causa raiz, ajustando a escovação, o uso de profissionais de higiene e a dieta para reduzir o risco de novos focos de cárie nos dentes definitivos.

Além da dor: prevenção e oclusão

Muitos pais esperam que a criança comece a reclamar de dor antes de procurar um dentista. No entanto, a ausência de dor não é garantia de saúde. A cárie inicial e até mesmo avançada pode evoluir por muito tempo sem causar desconforto visível. Quando a dor finalmente aparece, o volume de tratamento necessário geralmente é muito maior. Além disso, a primeira experiência negativa no consultório, associada à dor aguda e à ansiedade, pode gerar um medo duradouro da odontologia, difícil de superar. Consultas preventivas em momentos de tranquilidade ajudam a criança a ver o profissional como um aliado, e não como alguém que chega trazendo dor.

Outro mito persistente é a ideia de que é necessário esperar a troca completa dos dentes para iniciar o tratamento ortodôntico. Embora uma grande parte da correção da oclusão ocorra após a erupção dos dentes permanentes, isso não significa que o ortodontista deva ser visitado apenas na adolescência. Alguns problemas de oclusão estão ligados não apenas à posição dos dentes, mas também à relação e ao desenvolvimento das maxilas, à função da língua e aos padrões de deglutição e respiração. Uma consulta precoce com o ortodontista não implica necessariamente em colocar aparelhos fixos. Pode envolver recomendações de exercícios para corrigir a respiração ou apenas monitoramento. Como enfatiza Davtyan, o objetivo do médico é notar, a tempo, aquilo que pode ser ajustado por métodos leves antes que se torne um problema que exija intervenções radicais. O melhor resultado de uma primeira avaliação muitas vezes é a frase: 'Agora não precisa de nada, vamos monitorar'. Para aplicar qualquer recomendação a uma criança específica, é essencial discutir os detalhes com o médico assistente.