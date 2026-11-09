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Cansaço e ganho de peso podem ser sinais de falta de iodo, mas só o médico confirma o diagnóstico

Saúde

Aqueles que atribuem a fadiga constante e o ganho de peso inesperado ao simples estresse ou à idade podem, inconscientemente, estar ignorando um sinal de que a tireoide está pedindo ajuda. Não se trata de um alarme imediato, mas de uma queixa comum que, quando persiste, pode indicar que o corpo está operando sem o combustível químico necessário para regular o metabolismo.

Консультация врача с пациентом
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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O elemento em questão é o iodo. Sem ele, a glândula tireoide — a pequena folha situada na base do pescoço — não consegue produzir os hormônios que controlam desde a temperatura corporal até a energia que cada célula utiliza. É um mecanismo tão fundamental que a sua ausência silenciosa pode passar despercebida por meses, enquanto o organismo entra em um modo de economia extrema.

Especialistas da Agência Russa de Qualidade (Roskachestvo), em diálogo com o portal RT, destacam que essa deficiencia não afeta a todos da mesma forma. O risco se concentra em grupos específicos: mulheres grávidas, lactantes e recém-nascidos. Para a gestante, a falta de iodo no alimento não é apenas um problema de cansaço pessoal; é uma ameaça ao desenvolvimento do feto. O bebê depende do hormônio tiroxina, produzido pela mãe, para o crescimento adequado. Se essa fonte estiver comprometida, o desenvolvimento do sistema nervoso central pode ser afetado.

A janela crítica do desenvolvimento cerebral

Há um período durante a gestação que os médicos consideram particularmente delicado: entre a 14ª e a 18ª semana. É nesse intervalo que os neurônios do córtex cerebral da criança se formam com maior intensidade. A precisão química exigida nesse processo faz com que qualquer instabilidade na disponibilidade de iodo para a mãe tenha reflexos diretos na arquitetura neural do futuro bebê. Não é uma questão de quantidade marginal, mas de continuidade e adequação nutricional em um momento em que a plasticidade cerebral está no seu auge.

Para quem não está em fase reprodutiva, os sinais de que a tireoide está sofrendo por falta de matéria-prima tendem a ser sutis e graduais. O quadro clínico que pode surgir é a hipotireoidismo, condição em que a glândula reduz a produção hormonal por falta de estímulo. Inicialmente, o corpo tenta compensar, mas com o tempo, a lentidão metabólica se manifesta em aspectos do cotidiano:

  • Uma exaustão que o sono não resolve;
  • Dificuldade em manter o foco ou lembrar de detalhes simples;
  • Pele ressecada e queda capilar mais intensa do que o habitual;
  • Sensibilidade a temperaturas frias, mesmo em ambientes aquecidos;
  • Ganho de peso que não parece seguir as regras calóricas usuais.

Esses sintomas, isoladamente, podem ter outras causas. A complexidade do corpo humano raramente aponta para um único culpado. No entanto, quando eles se agrupam, valem a atenção.

Da prateleira da cozinha para o organismo

A boa notícia é que o iodo não é um suplemento exótico. Ele está presente em alimentos que fazem parte do cardápio de muitas famílias. Adultos saudáveis precisam de cerca de 150 microgramas por dia. Para gestantes, essa necessidade sobe para 220 microgramas, e para mães que amamentam, atinge 290 microgramas diários.

Fontes alimentares eficazes incluem algas marinhas, mexilhões, camarões e peixes de água salgada. Surpreendentemente para quem pensa que o iodo está apenas no oceano, frutas vermelhas como a cranberry, ovos e espinafre também contribuem para essa conta diária. A disponibilidade desses itens varia conforme a região e a estação, o que torna o conhecimento sobre eles útil para planejar refeições equilibradas.

Um detalhe técnico, porém, pode invalidar os esforços culinários. O modo de preparo altera significativamente a biodisponibilidade do mineral. Segundo os especialistas citados, o processo de fritura, por exemplo, pode fazer o peixe perder até 67% do seu iodo original. O calor intenso não apenas transforma a textura, mas também degrada parte do micronutriente. Por isso, a salga iodada surge como uma ferramenta prática de segurança nutricional, capaz de repor o que a preparação mais agressiva dos alimentos leva embora.

É fundamental, contudo, manter a dose nas margens recomendadas. O iodo segue a lógica da janela terapêutica: tanto a falta quanto o excesso podem ser prejudiciais. Níveis muito altos de iodo podem, paradoxalmente, inibir a produção natural de hormônios pela tireoide, criando um desequilíbrio oposto ao da deficiência. A adequação da suplementação ou do consumo alimentar deve ser sempre avaliada no contexto individual, considerando histórico clínico e necessidades específicas, em conversa com o médico assistente.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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