Método Wolbachia contra dengue vira diretriz oficial do Ministério da Saúde

O combate à dengue, zika e chikungunya no Brasil ganhou um aliado biológico potente: o mosquito Aedes aegypti infectado com a bactéria Wolbachia. O método, que impede que o inseto transmita os vírus para os seres humanos, deixou de ser apenas um experimento acadêmico para se tornar, em 2024, uma diretriz oficial do Ministério da Saúde. No entanto, para o cidadão que vive em áreas de risco, a pergunta central permanece: quem realmente está protegido por essa tecnologia e por que ela ainda não chegou a todas as cidades?

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Na prática, o acesso a essa proteção não é imediato nem universal. Atualmente, a soltura de mosquitos modificados acontece em 16 municípios, beneficiando cerca de 16 milhões de pessoas. O processo é rigoroso: ovos produzidos em biofábricas eclodem e os mosquitos adultos são liberados semanalmente nas ruas por agentes de saúde durante aproximadamente seis meses (26 semanas). O objetivo é que esses mosquitos se cruzem com a população selvagem, fazendo com que, em poucas semanas, cerca de 70% dos insetos locais carreguem a bactéria e se tornem inofensivos.

Mas existe um "tempo de espera" invisível para quem aguarda a chegada do programa. Segundo o infectologista e pesquisador da Fiocruz, Julio Croda, a tecnologia leva cerca de dois anos para se tornar autossustentável em um município, atingindo a marca de 60% de cobertura. Isso significa que a soltura precisa começar dois anos antes da temporada de pico da doença para que a população esteja efetivamente protegida no momento crítico.

O impacto real do método já foi medido: em Campo Grande (MS), por exemplo, houve uma redução de 63% nos casos de dengue. Diante disso, o Ministério da Saúde planeja expandir a operação para outros 54 municípios no próximo ano, incluindo cidades como Campinas e Ribeirão Preto (SP), o que deve estender a cobertura a mais 7,2 milhões de pessoas. Contudo, essa expansão corre contra o relógio, já que o fenômeno El Niño deve elevar a incidência de arboviroses em regiões como o Sul, Centro-Oeste e Sudeste.

Apesar da eficácia comprovada, a distância entre a ciência e a aplicação em massa é preenchida por gargalos burocráticos e financeiros. Embora existam biofábricas com capacidade para produzir centenas de milhões de ovos por semana — a Wolbito do Brasil produz até 150 milhões e a Flyttr até 190 milhões -, a produção real depende de contratos e orçamentos federais e municipais. Até agora, o governo federal investiu R$ 117 milhões no programa.

Outro entrave é a regulamentação. Atualmente, o sistema prioriza modelos específicos, mas empresas como a Flyttr defendem a diversificação de cepas bacterianas. A cepa wAlbB, por exemplo, é mais resistente a altas temperaturas, sendo ideal para enfrentar o aquecimento global. Para que o brasileiro comum sinta a mudança na saúde pública, a solução não passa apenas por laboratórios, mas por uma desburocratização que permita que a tecnologia certa chegue à cidade certa, antes que o verão comece.