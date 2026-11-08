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Sutiã com aro não causa câncer de mama, afirma oncologia

Saúde

O medo de que um simples gesto do cotidiano possa estar sabotando a saúde é uma preocupação real para muitas mulheres. Uma das dúvidas mais persistentes que chega à consulta médica é sobre o uso de sutiãs com aros. A crença de que a compressão do tecido mamário possa provocar o acúmulo de linfa e, consequentemente, o desenvolvimento de tumores malignos não encontra respaldo na medicina moderna. Especialistas em oncologia mamária afirmam que não há evidência de que peças de roupa íntima com elementos rígidos sejam gatilhos para o surgimento de cânceres.

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Photo: commons.wikimedia.org by Bill Branson (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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O que os dados mostram sobre riscos reais

Para entender o que realmente importa, é necessário separar o mito da biologia. Karen Sarkisian, cirurgião oncomamologista, esclarece que observações em larga escala realizadas há mais de uma década, envolvendo 1.500 pacientes, confirmaram a segurança do uso de sutiãs de qualquer tipo e tamanho. Esse tipo de detalhe é crucial para evitar que pacientes gastem energia preocupando-se com fatores incontroláveis, enquanto ignoram os que são modificáveis.

Outro ponto de atenção comum é a relação entre traumas físicos e o câncer. Sarcisian ressalta que golpes ou contusões não causam a doença. No entanto, um ferimento pode ser o momento em que uma mulher nota um nódulo e procura atendimento. Ele explica que, após um impacto forte, pode ocorrer uma condição conhecida como necrose gordurosa. Trata-se de um endurecimento benigno do tecido que, ao ser sentido durante o autoexame, pode ser confundido com uma massa tumoral, gerando ansiedade desnecessária até que seja identificada como inofensiva.

Estresse: um fator indireto

Na busca por culpados, o estresse também é frequentemente apontado como causa direta do câncer. A realidade médica é mais sutil. Não existe uma correlação direta entre pressão emocional e o surgimento de células cancerígenas. Contudo, o estresse crônico age de forma indireta. Ele pode levar a comportamentos de risco, como a adição de substâncias, o consumo excessivo de álcool ou a adoção de padrões alimentares desbalanceados. É através desses hábitos que a saúde geral do organismo pode ser comprometida, aumentando a carga sobre o corpo de forma cumulativa.

Por outro lado, os fatores que a ciência identifica com maior clareza como relacionados ao risco de câncer de mama são biológicos e genéticos. A idade avançada, especialmente acima dos 50 anos, é o principal indicador. A presença de mutações específicas nos genes BRCA1 e BRCA2 eleva significativamente as estatísticas de risco. Outras variáveis, como a alta densidade do tecido mamário, a iniciação precoce da menstruação e a ausência de gestações na vida, também contribuem para esse quadro estatístico.

Foco no que pode ser controlado

Vladimir Kapustin, oncologista, reforça que, como muitos desses fatores de risco são inalteráveis, a melhor estratégia reside na vigilância. O autoexame regular e a consulta oportuna a um mamologista permanecem como as principais ferramentas de prevenção. A detecção precoce continua sendo o caminho mais eficaz para garantir um tratamento mais simples e eficaz, caso alguma alteração seja identificada.

Além da vigilância, ajustes no estilo de vida demonstram impacto positivo. Manter o peso corporal sob controle e reduzir ou eliminar o consumo de álcool são medidas que ajudam a diminuir a carga geral sobre o organismo. Para mulheres na pós-menopausa, a cautela no uso de terapias hormonais substitutivas também é uma recomendação importante, devendo ser sempre discutida com o médico assistente para avaliar riscos e benefícios individuais. Embora mudanças de estilo de vida não ofereçam uma garantia absoluta, elas contribuem para a saúde a longo prazo, ajudando a mulher a viver com mais tranquilidade e menos medo infundado.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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