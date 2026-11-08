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Risco de trombose ou sangramento: a armadilha dos naturais para quem faz uso de remédios

Saúde

Para quem depende de medicações para controlar o risco de trombose, uma escolha aparentemente inofensiva na farmácia pode se tornar uma ameaça silenciosa à saúde. A percepção comum é que suplementos alimentares e vitaminas são apenas complementos benéficos à dieta, mas, para pacientes em tratamento anticoagulante, o consumo desses produtos sem supervisão médica pode alterar drasticamente a eficácia da terapia. A consequência direta pode ser duplamente perigosa: o sangue fica mais espesso, aumentando o risco de coágulos, ou, inversamente, o efeito da medicação é potencializado de forma descontrolada, elevando a chance de hemorragias internas.

Разноцветные таблетки и капсулы
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Разноцветные таблетки и капсулы

O ponto central da preocupação não é a toxicidade imediata da substância, mas sim a quebra do equilíbrio químico cuidadosamente estabelecido no organismo. Especialistas alertam que a margem de segurança para muitos anticoagulantes é extremamente estreita. Pequenos desvios na concentração de ativos no sangue, provocados por interações não previstas, podem sair da faixa terapêutica, transformando uma proteção vital em um risco concreto de vida ou morte.

A neutralização silenciosa: o caso da Vitamina K

Entre as interações mais críticas e frequentemente subestimadas está a relação entre a Vitamina K e anticoagulantes orais como a varfarina. Para entender a gravidade da situação, é preciso considerar como a terapia funciona. A varfarina atua inibindo processos que dependem da Vitamina K para a formação de coágulos. A dose do medicamento é calculada com precisão milimétrica para manter o sangue na consistência ideal: nem tão fluido a ponto de sangrar, nem tão viscoso a ponto de coagular indevidamente.

Elena Mikova, farmacêutica especialista, explica que a inclusão de complexos vitamínicos contendo Vitamina K na rotina de um paciente pode neutralizar o efeito do medicamento. Mesmo quantidades presentes em suplementos comuns são suficientes para 'desfazer' o trabalho da varfarina, fazendo com que a sangue volte a ficar mais espesso. Isso ocorre porque o excesso da vitamina reabastece os componentes que a droga está tentando bloquear.

Há ainda um aspecto comportamental perigoso: a instabilidade dietética. A especialista destaca que não basta apenas evitar o suplemento; o paciente também deve manter uma ingestão estável de alimentos ricos em Vitamina K (como vegetais de folhas escuras). Abandonar o consumo desses alimentos de repente ou, ao contrário, consumi-los em excessos de forma imprevisível, também desestabiliza o equilíbrio, exigindo ajustes constantes e arriscados na dose da medicação.

O fator vegetal: quando a natureza interfere

Muitos pacientes ignoram o poder biológico de ingredientes de origem natural presentes em chás e cápsulas. Um exemplo clássico é a erva-de-são-joão, conhecida popularmente por suas propriedades antidepressivas e de relaxamento. Porém, para quem usa anticoagulantes, essa planta atua como um acelerador metabólico que pode fazer o corpo eliminar o medicamento mais rapidamente ou impedir sua ação, reduzindo drasticamente o efeito protetor contra trombose.

O problema se agrava porque essas interações raramente são espontâneas na cabeça do paciente. Ao relatar sintomas ou buscar orientação, muitos não mencionam o uso de chás ou fitoterápicos, achando que são "naturais" e, portanto, não farmacológicos. Na avaliação médica, essa informação ausente deixa um "buraco" na análise do tratamento, impossibilitando o médico de identificar a causa de uma possível falha terapêutica ou de um evento trombótico.

Por isso, a recomendação prática é objetiva: não basta citar o nome da marca. É fundamental levar a embalagem física do suplemento ou uma foto legível da lista de ingredientes para a consulta. Somente assim o médico pode verificar a concentração exata dos ativos e a presença de substâncias de risco. Além disso, é essencial informar mudanças recentes: se o paciente começou ou parou de usar o suplemento há pouco tempo, esse detalhe é crucial para a interpretação dos exames e dos sintomas.

O risco oposto: quando o sangue fica "fino" demais

Se a Vitamina K representa o risco de coagulação, outros suplementos representam o risco oposto: o sangramento. O consumo de altas doses de Vitamina E, por exemplo, possui propriedades antiagregantes. Quando combinado com medicamentos que impedem a adesão das plaquetas (antiagregantes plaquetários), o efeito cumulativo pode ser perigoso. O sangue pode ficar excessivamente fluido, o que aumenta a vulnerabilidade a hemorragias internas, que podem não ser visíveis externamente mas são extremamente graves para o sistema cardiovascular.

Ana Kuznetsova, médica terapeuta, alerta que o uso indiscriminado de suplementos cria uma "ameaça invisível" para o sistema cardiovascular. A interação não produz necessariamente um sintoma imediato que o paciente associe ao suplemento, como uma dor aguda. Muitas vezes, a manifestação é um exame de sangue fora dos parâmetros ou, na pior das hipóteses, um evento trombótico ou hemorrágico súbito.

A orientação médica é clara e intransigente: nenhum paciente deve ajustar doses de medicamentos anticoagulantes por conta própria, nem mesmo com base em supostas incompatibilidades com vitaminas que leu na internet ou na bula de um suplemento. A auto-regulação nesse cenário é perigosa. Qualquer dúvida sobre a segurança de um produto, qualquer intenção de iniciar ou suspender um suplemento, ou qualquer alteração suspeita nos sintomas deve ser discutida com o médico assistente. Apenas o profissional que acompanha o caso, conhecendo o histórico, a dosagem exata e os exames laboratoriais recentes, pode determinar se aquele suplemento é seguro ou se precisa ser retirado do esquema terapêutico imediatamente.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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