Trocar o leite de vaca por versões vegetais sem ler o rótulo pode levar à deficiência de iodo

Ao decidir trocar o leite de vaca por versões à base de aveia, amêndoa ou soja, a motivação costuma variar entre a saúde, a ética ou a intolerância à lactose. No entanto, por trás do rótulo de "bebida vegetal" esconde-se um detalhe técnico crucial: a consistência pode imitar o laticínio, mas a composição nutricional, muitas vezes, não guarda qualquer relação com ele. Essa semelhança superficial pode criar uma falsa sensação de saciedade e completude nutricional, enquanto o organismo começa a sentir a falta de elementos essenciais que os leites animais fornecem naturalmente.

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O que se perde na substituição silenciosa

O problema central reside no fato de que os produtos lácteos são uma fonte natural de micronutrientes que é difícil obter em quantidades suficientes apenas a partir de fontes vegetais. Uma análise publicada na revista *The Lancet Planetary Health* alerta para o risco de deficiência de iodo, cálcio, riboflavina (vitamina B2) e vitamina B12 quando há uma transição para alternativas veganas.

Um estudo de mercado no Reino Unido revelou que a indústria de substitutos vegetais opera de forma desigual em termos de enriquecimento. Entre as amostras de leites, iogurtes e queijos analisados, o cálcio estava presente em 61% dos produtos, enquanto a vitamina B12 aparecia em 46%. A situação da riboflavina é mais precária, encontrada em apenas 19% dos itens, e o iodo, nutriente crítico, foi adicionado a somente 12% dos produtos. O agravante é que não existem requisitos legais rígidos que obriguem o enriquecimento desses substitutos; fica a critério do fabricante decidir se incluirá vitaminas na formulação.

Quem corre maior risco?

A carência de micronutrientes não se manifesta imediatamente, mas possui um efeito acumulativo ao longo do tempo. Os pesquisadores expressam preocupação específica em relação a mulheres em idade fértil e adolescentes. Sarah Bat, do University of Surrey, destaca que as jovens mulheres representam o grupo mais vulnerável. No Reino Unido, mais da metade das adolescentes já não atinge os níveis adequados de iodo. Simulações indicam que mesmo uma substituição parcial dos laticínios (entre um quinto e um terço da dieta) por alternativas vegetais pode elevar a taxa de deficiência de iodo entre meninas de 54% para 65%, e entre mulheres de 19 a 49 anos de 32% para 42%.

Se a exclusão dos produtos lácteos for total, o cenário se torna crítico: até 80% das meninas e 72% dos meninos-adolescentes entrariam em risco de deficiência de iodo. Isso ocorre porque, em média, adultos obtêm cerca de um terço e crianças cerca de metade da sua necessidade diária de iodo exclusivamente dos produtos lácteos.

Equilibrando a dieta com consciência

A transição para uma alimentação baseada em plantas não implica necessariamente em problemas de saúde, mas exige uma abordagem consciente na seleção dos alimentos. Nicola Radlam-Rain, da Associação Britânica de Dietistas, enfatiza que o risco individual depende do contexto do todo da dieta. Para evitar carências, é recomendável uma leitura atenta das informações nutricionais, priorizando produtos com indicação clara de enriquecimento em iodo e vitaminas. Vale lembrar que bebidas "orgânicas" frequentemente não são enriquecidas e podem conter traços insignificantes de iodo.

Outra estratégia é buscar fontes alternativas de iodo na alimentação, como peixes de carne branca (bacalhau e merluza) e ovos, que são opções confiáveis. Cuidado especial deve ser tomado com suplementos à base de algas marinhas ou laminária. Devido à extrema instabilidade no teor de iodo desses itens, há o risco elevado de ingerir tanto uma quantidade insuficiente quanto um excesso potencialmente perigoso da substância.

É fundamental compreender que mudanças significativas na alimentação, especialmente a exclusão completa de um grupo alimentar, requerem monitoramento. A adequação de recomendações específicas para o preenchimento de eventuais déficits ao seu organismo deve ser sempre verificada e discutida com o médico assistente ou um dietista qualificado, considerando as necessidades individuais de cada pessoa.