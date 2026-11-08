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Extrato de Kudzu como recurso emergencial para crises de desejo incontrolável de álcool

Saúde

Sexta-feira à noite. O cansaço da semana pesa nos ombros e, de repente, aparece aquele desejo incontrolável de beber. Começa com um copo para "descontração", mas em poucos minutos a situação escapa ao controle. Para muitas pessoas, isso se transforma em episódios de consumo intenso de álcool, um fenômeno conhecido como binge drinking. Quando tentam parar, frequentemente descobrem que a força de vontade não é suficiente e que faltam ferramentas práticas para lidar com aquele momento crítico.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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É nesse ponto de ruptura que entra o trabalho do professor Glenn Mило Santos, da Universidade da Califórnia em San Francisco (UCSF). Juntamente com sua equipe, ele investigou o extrato de kudzu, uma planta milenar da medicina tradicional chinesa. Os resultados, publicados na American Journal of Psychiatry, apontam para uma abordagem diferente: usar o composto não como um tratamento diário contínuo, mas como uma ferramenta de emergência, um "chuveiro de incêndio" para as situações de maior vulnerabilidade.

A quebra do automatismo

O estudo envolveu 120 adultos com transtorno do espectro do álcool, todos relatando crises de forte desejo de beber pelo menos uma vez por semana. A metodologia foi dividida: metade recebeu placebo, enquanto a outra tomou extrato de kudzu na dosagem de 2000 mg. O detalhe crucial não foi apenas o que tomaram, mas quando. As cápsulas não seguiam um cronograma fixo; deviam ser ingeridas exatamente no momento em que a pessoa sentia a compulsão. Em paralelo, todos os participantes mantinham sessões semanais de psicoterapia.

Os números indicam uma mudança relevante. Na média, o número de dias por semana com consumo pesado de álcool caiu de 2,15 para 1,42 no grupo que usou o extrato — uma redução de quase um terço. No grupo placebo, a variação foi mínima, passando de 2,15 para apenas 2,06. Outro indicador aponta que, enquanto no início quase todos os participantes relatavam episódios de bebedeira, ao final do estudo essa proporção caiu para 58% no grupo do kudzu.

Usuários que testam suplementos similares descrevem a experiência como um desligamento do mecanismo de recompensa. Alguns relatam que a bebida deixa de trazer a euforia habitual; outros dizem simplesmente que esquecem do copo à frente. A hipótese científica reside nos isoflavonas, compostos presentes na planta, que poderiam suprimir sinais hormonais no cérebro que intensificam a sede de álcool. Contudo, é fundamental distinguir: a sensação de "dopamina desligada" é uma experiência subjetiva dos indivíduos e não constitui uma prova neurosscientífica direta deste estudo específico.

Da prateleira da farmácia à realidade clínica

À primeira vista, a solução parece acessível. O extrato de kudzu está disponível em lojas de produtos naturais e em sites de comércio eletrônico, com cursos mensais custando em torno de 20 libras esterlinas. No entanto, os pesquisadores alertam contra a compra impulsiva "baseada na matéria". O teste utilizou um extrato especificamente preparado, com conteúdo rigorosamente verificado de substâncias ativas. Produtos de massa podem variar significativamente em potência e pureza, tornando impossível garantir o mesmo efeito terapêutico.

Além disso, a aparência inofensiva da origem vegetal esconde riscos médicos reais. Embora o estudo atual não tenha registrado efeitos colaterais graves, existem dados indicativos de toxicidade hepática em altas doses (observada em estudos com roedores), além de riscos de reações alérgicas e interações medicamentosas. A planta da Ásia Oriental pode ser um coadjuvante valioso no manejo da dependência, mas não substitui o tratamento integral. A adequação de qualquer suplemento a um caso específico, especialmente em pessoas com doenças crônicas do fígado ou que usam outras medicações, deve ser discutida exclusivamente com o médico assistente.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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