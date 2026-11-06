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Doença coronariana avançada: terapia com duas moléculas superou monoterapia em redução

Saúde

Para quem vive com o diagnóstico de doença arterial coronariana, a ideia de que as placas de gordura possam ser não apenas estabilizadas, mas ativamente reduzidas, carrega um peso emocional e clínico enorme. Um estudo publicado no JAMA Cardiology apresenta dados que sugerem que uma abordagem mais agressiva ao controle do colesterol pode ter impactado positivo na anatomia dos vasos cardíacos. A chave para essa possibilidade não é um novo fármaco, mas sim a combinação de dois medicamentos já conhecidos: um estatina e um inibidor da absorção de colesterol.

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Photo: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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O trabalho, conduzido na Dinamarca, acompanhou 104 pacientes com isquemia cardíaca e estreitamento significativo das artérias. Um detalhe metodológico relevante para a interpretação desses resultados é que todos os participantes estavam, até o início do experimento, sem fazer uso de estatinas. Isso elimina a interferência de tratamentos prévios que poderiam mascarar a eficácia real das terapias testadas.

A combinação de forças contra a placa de gordura

Os pesquisadores dividiram os voluntários em dois grupos para comparar as estratégias. Um grupo recebeu o tratamento padrão, com a toma diária de atorvastatina. O outro grupo foi submetido à terapia intensiva, que combinava rosuvastatina com ezetimiba. Durante 18 meses, o estado das artérias foi monitorado por tomografia computadorizada, uma ferramenta que permite visualizar com precisão a evolução das lesões ateroscleróticas.

Os números finais destacam uma diferença expressiva entre as duas abordagens. No grupo que utilizou a combinação de fármacos, o colesterol de baixa densidade (o chamado "colesterol ruim") caiu em 65%. Já na terapia isolada com uma única estatina, a redução foi de 38%. Mais importante do que a queda no laboratório, porém, foi o impacto anatômico: o volume total das placas ateroscleróticas diminuiu em 21,1% na terapia combinada, contra 13,6% no tratamento padrão.

Aqui reside o ponto que mais preocupa cardiologistas e pacientes: as placas de gordura mole. Essas formações são consideradas as mais perigosas porque sua estrutura instável as torna propensas a ruptura, evento que pode desencadear um infarto agudo do miocárdio. A terapia intensiva foi mais eficaz em reduzir especificamente esse tipo de lesão, cortando seu volume em 28,2%, enquanto a monoterapia logrou uma redução de 20%. Além disso, 90% dos pacientes no grupo da combinação apresentaram uma redução no volume total das placas, percentual superior aos 75% observados no grupo de controle.

Promessa e limitação: o que esperar da medicina de hoje

É fundamental separar a promessa científica da realidade clínica individual. Embora os resultados apontem para uma possível reversão parcial dos danos vasculares, trata-se de um estudo com amostra relativamente pequena. A significância estatística observada é um indicador forte, mas não substitui a aprovação regulatória de uma nova indicação de uso nem garante que o mesmo benefício será visto em toda a população com cardiopatia.

Os próprios autores reconhecem que esses dados precisam ser confirmados em ensaios clínicos de maior escala. Por enquanto, a mensagem para o paciente não é a de que deve exigir imediatamente essa combinação, mas sim a de que a intensidade do controle do colesterol é um fator crucial na evolução da doença. Se você tem diagnóstico de doença coronariana, a conversa com seu cardiologista deve ser franca: qual é o seu nível de risco, qual é o alvo terapêutico ideal e se a combinação de fármacos faz sentido no seu quadro específico. A escolha entre uma ou duas moléculas depende de múltiplos fatores, incluindo tolerância gastrointestinal, histórico de efeitos adversos e resposta individual ao tratamento. A medicina baseada em evidências aponta para uma direção, mas a prescrição correta continua sendo uma decisão compartilhada, personalizada e monitorada de perto pelo profissional de saúde.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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