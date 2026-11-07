Sal na mesa de casa: alternativa acessível pode evitar milhões de mortes anuais

O gesto de temperar a comida com sal é quase automático na maioria das casas, mas essa simplicidade esconde um impacto profundo na fisiologia do corpo. O sal de cozinha comum é rico em sódio, que retém água e aumenta a pressão contra as paredes dos vasos sanguíneos. Com o tempo, esse desgaste afeta coração e rins, alimentando o que se tornou uma epidemia global de hipertensão — no Reino Unido, por exemplo, um em cada três adultos convive com a pressão alta.

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Para enfrentar esse cenário sem exigir que as pessoas abandonem completamente o sabor dos alimentos, pesquisadores do The George Institute for Global Health propõem uma troca estratégica: substituir o sal comum por versões enriquecidas com potássio. Enquanto o sódio eleva a pressão, o potássio atua no sentido oposto, ajudando a reduzi-la e preservando o paladar habitual das refeições.

O impacto da troca no sistema de saúde

A escala do benefício dessa substituição foi analisada em modelagens publicadas na revista Nature Health. Os dados sugerem que, se habitantes de 193 países adotassem esse substituto, o mundo poderia evitar quase 3 milhões de mortes e mais de 10 milhões de novos casos de doenças renais e cardiovasculares todos os anos.

No contexto do Reino Unido, a mudança poderia prevenir cerca de 13 mil mortes e 60 mil casos anuais de patologias cardíacas e renais. Mesmo que a transição ocorra apenas em parte — como limitar o uso do sal de potássio ao ambiente doméstico -, a redução da mortalidade global ainda seria significativa, podendo salvar até 1,85 milhão de vidas anualmente. Segundo Bruce Neal, professor sênior do The George Institute, essa estratégia representa uma alternativa consideravelmente mais barata e acessível do que tratamentos medicamentosos onerosos.

A fronteira médica: onde o potássio se torna um risco

Embora a proposta pareça atraente, o sal enriquecido com potássio não é um produto universal. Existe um limite clínico rigoroso: doses elevadas de potássio podem ser perigosas para pessoas com doenças renais graves. Quando as unidades de filtragem dos rins estão comprometidas, o órgão não consegue eliminar o excesso de potássio do sangue, o que pode levar a níveis críticos e potencialmente fatais do mineral no organismo.

O nefrologista Vivek Jha alerta que substitutos desse tipo não são recomendados para quem sofre de patologias renais severas ou utiliza medicamentos específicos que elevam os níveis de potássio. Nesses casos, qualquer alteração na dieta exige supervisão clínica rigorosa.

Portanto, a troca do sal pode ser uma ferramenta de prevenção simples e eficaz para a maioria da população, mas a adequação ao caso individual, especialmente para quem já possui doenças crônicas, deve ser obrigatoriamente discutida com o médico assistente antes de alterar o conteúdo da saleira.