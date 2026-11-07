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Joanete não é apenas estética: entenda o que é a 'bolinha' no pé e quando ela exige atenção

Saúde

Aquele pequeno volume que surge na base do dedão do pé, muitas vezes chamado popularmente de "joanete", começa quase sempre da mesma forma: um incômodo leve ao calçar o sapato favorito ou uma vermelhidão após um dia longo. Para muitos, parece apenas uma questão estética, mas a sensação de que o calçado está "apertando" é o primeiro sinal de que a estrutura do pé está mudando.

Женские ноги на ковре
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги на ковре

O que realmente é a "bolinha" no pé

Diferente do que se imagina, o joanete — conhecido na medicina como hallux valgus - não é um crescimento anormal de osso ou um tumor. O que acontece é uma mudança na geometria da pisada. O problema começa quando o primeiro osso metatarso (a parte central do pé) se desloca para dentro, enquanto o dedão é empurrado para fora, em direção aos outros dedos.

Essa alteração faz com que a cabeça do osso fique exposta, criando a saliência característica. O ponto crítico não é apenas o formato, mas a inflamação: o atrito constante e o desalinhamento podem causar bursite (inflamação da bolsa sinovial) ou sinovite, resultando em inchaço, vermelhidão e dores agudas.

Como é medida a evolução do problema

A gravidade do quadro não é avaliada apenas pelo volume visível, mas sim por meio de exames de raio-X, que permitem medir o ângulo de desvio dos ossos. Esse critério técnico divide a progressão em quatro níveis:

  • Normal: O ângulo de desvio não passa de 15°.
  • Grau leve (15-20°): Existe uma pequena saliência visível, mas geralmente não há dor.
  • Grau moderado (20-40°): A deformidade é evidente e surge o desconforto após caminhadas, dificultando a escolha dos sapatos.
  • Grau grave (acima de 40°): O dedão pode chegar a se sobrepor aos dedos vizinhos, tornando a caminhada dolorosa e penosa.

O que favorece o surgimento

Embora as causas exatas não sejam totalmente compreendidas, a ciência aponta para uma combinação de fatores. A genética desempenha um papel central, herdando-se a estrutura do pé e a elasticidade dos ligamentos. No entanto, hábitos externos agravam a situação: sapatos de bico fino, que comprimem os dedos, e saltos altos, que deslocam todo o peso do corpo para a frente dos pés, são gatilhos conhecidos para a deformação.

Caminhos para o tratamento: alívio vs. correção

É fundamental distinguir o que serve para mitigar a dor do que realmente corrige a estrutura óssea. O tratamento depende da fase da doença e do quanto ela impacta a rotina do paciente.

A terapia conservadora — que inclui o uso de palmilhas ortopédicas sob medida, separadores de dedos e a troca por calçados de bico largo e solado macio — não tem a capacidade de reverter a posição do osso ou interromper a progressão da deformidade. O objetivo aqui é a qualidade de vida: reduzir a pressão, evitar o atrito e, em casos de inflamação aguda, utilizar anti-inflamatórios prescritos por um médico.

Já a cirurgia é a única via para alterar fisicamente a posição dos ossos. No entanto, ter um joanete não significa obrigatoriamente ter que operar. A indicação cirúrgica geralmente ocorre quando as medidas conservadoras falham e a dor se torna constante, impedindo a realização de atividades cotidianas. A adequação de qualquer procedimento ao caso individual deve ser discutida detalhadamente com o médico assistente.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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