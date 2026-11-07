Sintoma não é alergia: por que muitos bebês superam a reação ao amendoim

A primeira vez que um bebê apresenta urticária ou inchaço após entrar em contato com o amendoim, o sentimento dos pais é, quase sempre, de urgência e medo. O diagnóstico de alergia alimentar nessa fase costuma abrir caminho para anos de restrições severas na dieta ou terapias exaustivas para tentar criar tolerância ao alimento. No entanto, a ciência sugere que a primeira reação na infância não precisa, necessariamente, ser uma sentença de exclusão definitiva do produto.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арахис в земле

Um estudo publicado no The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice revelou que mais de um terço das crianças diagnosticadas inicialmente com alergia ao amendoim deixaram de reagir ao alimento após apenas alguns meses. Esse dado indica que uma parcela significativa de bebês pode superar a sensibilidade ou, em alguns casos, nem sequer ser verdadeiramente alérgica, apesar dos primeiros sinais alarmantes.

O limite entre a sensibilização e a alergia

A confusão começa na forma como o sistema imunológico do bebê, ainda em pleno desenvolvimento, interage com o ambiente. No estudo, que acompanhou 1.275 bebês em hospitais públicos da Austrália, a maioria buscou a primeira consulta com um alergologista por volta dos 10 meses de idade. Naquele momento, o diagnóstico baseou-se no histórico clínico, em testes cutâneos (prick tests) e exames de sangue para detectar anticorpos específicos.

O ponto central, como observa a professora Alexandra Santos, do King's College London, é que esses exames podem detectar a "sensibilização". Isso significa que o corpo produz anticorpos, mas isso não garante que a criança terá uma reação clínica real ao comer o amendoim. Em termos simples: o teste pode indicar um risco que não se traduz em alergia na prática.

O teste de provocação: a prova real

Para entender quem era realmente alérgico, os pesquisadores realizaram o chamado "teste de provocação oral". Cerca de seis meses após a primeira reação (em média, aos 13 meses de idade), as crianças receberam doses graduais de proteína de amendoim, variando de 15 mg a 1.300 mg, sob monitoramento médico rigoroso.

Os resultados surpreenderam a comunidade médica: quase 35% das crianças (271 participantes) passaram pelo teste sem apresentar qualquer sintoma. Para o Dr. Timothy Brettig, do Centro Nacional de Alergia da Austrália, esse percentual é consideravelmente maior do que o previsto anteriormente.

O equilíbrio entre a cautela e o risco

O dilema para as famílias é delicado. Por um lado, a incerteza leva à exclusão total do amendoim para evitar reações graves. Por outro, a cautela excessiva pode impedir que a criança desenvolva a tolerância natural, o que, segundo especialistas, poderia prolongar a alergia por mais tempo.

O Dr. Drew Bird, do Southwestern Medical Center da Universidade do Texas, sugere que o teste de provocação controlado é uma etapa fundamental quando o diagnóstico é incerto, especialmente antes de se iniciar a imunoterapia oral, para definir se o tratamento é realmente necessário.

É fundamental ressaltar que esses testes jamais devem ser feitos em casa. O desafio alimentar deve ocorrer apenas em clínicas certificadas, com alergistas e estrutura preparada para reverter casos de anafilaxia. No estudo, 507 crianças ainda reagiram ao amendoim e, em 61 casos, evoluíram para choque anafilático, exigindo a aplicação de epinefrina.

Especialistas recomendam que a investigação adicional seja priorizada para bebês que apresentam níveis baixos de anticorpos no sangue ou reações leves nos testes cutâneos. Contudo, qualquer decisão sobre a realização de exames ou mudanças na dieta deve ser discutida e validada pelo médico assistente de cada caso.