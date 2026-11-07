Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Sintoma não é alergia: por que muitos bebês superam a reação ao amendoim

Saúde

A primeira vez que um bebê apresenta urticária ou inchaço após entrar em contato com o amendoim, o sentimento dos pais é, quase sempre, de urgência e medo. O diagnóstico de alergia alimentar nessa fase costuma abrir caminho para anos de restrições severas na dieta ou terapias exaustivas para tentar criar tolerância ao alimento. No entanto, a ciência sugere que a primeira reação na infância não precisa, necessariamente, ser uma sentença de exclusão definitiva do produto.

Арахис в земле
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арахис в земле

Um estudo publicado no The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice revelou que mais de um terço das crianças diagnosticadas inicialmente com alergia ao amendoim deixaram de reagir ao alimento após apenas alguns meses. Esse dado indica que uma parcela significativa de bebês pode superar a sensibilidade ou, em alguns casos, nem sequer ser verdadeiramente alérgica, apesar dos primeiros sinais alarmantes.

O limite entre a sensibilização e a alergia

A confusão começa na forma como o sistema imunológico do bebê, ainda em pleno desenvolvimento, interage com o ambiente. No estudo, que acompanhou 1.275 bebês em hospitais públicos da Austrália, a maioria buscou a primeira consulta com um alergologista por volta dos 10 meses de idade. Naquele momento, o diagnóstico baseou-se no histórico clínico, em testes cutâneos (prick tests) e exames de sangue para detectar anticorpos específicos.

O ponto central, como observa a professora Alexandra Santos, do King's College London, é que esses exames podem detectar a "sensibilização". Isso significa que o corpo produz anticorpos, mas isso não garante que a criança terá uma reação clínica real ao comer o amendoim. Em termos simples: o teste pode indicar um risco que não se traduz em alergia na prática.

O teste de provocação: a prova real

Para entender quem era realmente alérgico, os pesquisadores realizaram o chamado "teste de provocação oral". Cerca de seis meses após a primeira reação (em média, aos 13 meses de idade), as crianças receberam doses graduais de proteína de amendoim, variando de 15 mg a 1.300 mg, sob monitoramento médico rigoroso.

Os resultados surpreenderam a comunidade médica: quase 35% das crianças (271 participantes) passaram pelo teste sem apresentar qualquer sintoma. Para o Dr. Timothy Brettig, do Centro Nacional de Alergia da Austrália, esse percentual é consideravelmente maior do que o previsto anteriormente.

O equilíbrio entre a cautela e o risco

O dilema para as famílias é delicado. Por um lado, a incerteza leva à exclusão total do amendoim para evitar reações graves. Por outro, a cautela excessiva pode impedir que a criança desenvolva a tolerância natural, o que, segundo especialistas, poderia prolongar a alergia por mais tempo.

O Dr. Drew Bird, do Southwestern Medical Center da Universidade do Texas, sugere que o teste de provocação controlado é uma etapa fundamental quando o diagnóstico é incerto, especialmente antes de se iniciar a imunoterapia oral, para definir se o tratamento é realmente necessário.

É fundamental ressaltar que esses testes jamais devem ser feitos em casa. O desafio alimentar deve ocorrer apenas em clínicas certificadas, com alergistas e estrutura preparada para reverter casos de anafilaxia. No estudo, 507 crianças ainda reagiram ao amendoim e, em 61 casos, evoluíram para choque anafilático, exigindo a aplicação de epinefrina.

Especialistas recomendam que a investigação adicional seja priorizada para bebês que apresentam níveis baixos de anticorpos no sangue ou reações leves nos testes cutâneos. Contudo, qualquer decisão sobre a realização de exames ou mudanças na dieta deve ser discutida e validada pelo médico assistente de cada caso.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Chevrolet Tracker 2026 posiciona-se como alternativa direta ao Hyundai Creta e Kia Seltos
Carros
Chevrolet Tracker 2026 posiciona-se como alternativa direta ao Hyundai Creta e Kia Seltos
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Mulher
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Chery Fulwin T11 2027 adota arquitetura de série para elevar autonomia sem sacrificar desempenho
Carros
Chery Fulwin T11 2027 adota arquitetura de série para elevar autonomia sem sacrificar desempenho
Mais populares
Motorola lança Signature 27 para competir no segmento ultra premium

A marca aposta em parcerias com Bang & Olufsen, Pantone e Sony para atrair usuários de alta renda e mudar seu posicionamento aspiracional.

Motorola lança Signature 27 para competir no segmento ultra premium
Chevrolet Tracker 2026 posiciona-se como alternativa direta ao Hyundai Creta e Kia Seltos
Chevrolet Tracker 2026 posiciona-se como alternativa direta ao Hyundai Creta e Kia Seltos
Astilbe Color Flash Lime: o limão que segura a sombra e floresce no meio do ano
A revolução dos acessórios: como não simetria transforma seu estilo
Rússia vê reeleição de Lula como marco para a construção de ordem mundial multipolar Polina Petrova Ronaldo rejeita homenagem final: gesto abala federação e divide adeptos Dmitriy Sokolov Traição interna abala Likud: Eisenkot consolida 67 votos no Knesset Anastasiya Zhukova
Chery Fulwin T11 2027 adota arquitetura de série para elevar autonomia sem sacrificar desempenho
Corte de cabelo para mulheres 60+: ajustes técnicos para coexistência com óculos
Anéis de maçã fritos em massa de kefir: prontos em minutos, sem fermento
Anéis de maçã fritos em massa de kefir: prontos em minutos, sem fermento
últimos materiais
Pesquisadores confirmam permanência de golfinha-comum no Mar Negro após sete anos
Filhos de Bolsonaro obtiveram cidadania italiana em 58 dias, informa governo da Itália
Sopa de cebola vegetariana: base de missô e cebola caramelizada por 90 minutos
Sintoma não é alergia: por que muitos bebês superam a reação ao amendoim
Geely apresenta Emgrand L EM-i com motor 1.5 flex metanol-gasolina na China
Financiamento imobiliário consome 48% da renda média em Kirov
Argentina estuda substituir múltiplos impostos sobre a receita por um IVA único
Honorik, o híbrido de vison e doninha da URSS
Contraste radical no acabamento: Proton S70 RS assume postura esportiva sem disfarces
Crater de 40 km escondido no rio Volga é prova física de asteroide
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.