Queimadura: por que a manteiga na pele piora o dano e o que fazer nos primeiros minutos

Um toque distraído em uma panela quente, o vapor de uma panela de pressão ou um acidente doméstico com fogo. A sensação imediata é de choque e dor, e a primeira reação de quem se queima costuma ser buscar desesperadamente algo para aliviar o ardor. No entanto, é justamente nesse momento de urgência que muitos cometem erros que podem agravar a lesão na pele.

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A gravidade de uma queimadura térmica não depende apenas do que causou o acidente, mas de dois fatores principais: a extensão da área atingida e a profundidade com que o calor penetrou nos tecidos. O sinal visual pode variar desde uma vermelhidão local com inchaço até o surgimento de bolhas com líquido ou, nos casos mais graves, alterações necróticas da pele.

O que fazer logo após o acidente

O passo fundamental é interromper a ação do calor. Para isso, a orientação é resfriar a área afetada sob água corrente em temperatura levemente fresca por cerca de 20 minutos. Esse processo ajuda a estancar a progressão do dano térmico nos tecidos.

Antes que o inchaço se instale, é importante remover com cuidado anéis, pulseiras e roupas da região. Um detalhe crítico: se houver fragmentos de tecido grudados na pele, eles não devem ser arrancados. Após o resfriamento, o ideal é aplicar uma gaze ou curativo estéril e seco.

Os riscos do "remédio caseiro"

Existe um hábito comum de aplicar substâncias gordurosas, como manteiga, óleos ou cremes caseiros, para "acalmar" a pele. No entanto, especialistas alertam que isso é categoricamente proibido, assim como o uso de gelo ou soluções alcoólicas sobre a queimadura.

Outro ponto de atenção são as bolhas. Manter a integridade dessas bolhas é essencial para evitar que a superfície da ferida seja exposta a infecções. Já o uso de produtos como o pantenol é indicado apenas para queimaduras leves e somente após a pele ter sido devidamente resfriada.

Quando a ajuda profissional é urgente

Nem toda queimadura pode ser tratada em casa. De acordo com a médica terapeuta Anna Kuznetsova, em casos de queimaduras profundas ou extensas, a automedicação é perigosa, pois eleva significativamente o risco de estado de choque e complicações sépticas.

A busca imediata por atendimento médico é indispensável quando a lesão atinge áreas críticas, como rosto, mãos e região genital, ou quando a causa for elétrica ou química. Grupos com pele mais sensível, como crianças e idosos, demandam atenção redobrada.

Enquanto o socorro especializado não chega, a recomendação é manter a pessoa em repouso e oferecer bastante líquido para ajudar na estabilização do organismo. Vale lembrar que a conduta exata para cada caso deve ser validada pelo médico assistente, considerando as particularidades de cada paciente.