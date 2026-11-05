Por que usar álcool para calmar a mente agrava transtornos psiquiátricos

O dia termina, mas a agitação mental não. Para quem convive com transtornos psiquiátricos, o silêncio da noite pode ser o momento mais barulhento: vozes que não calam, o peso asfixiante de uma depressão ou a euforia incontrolável de uma mania. Nessas horas, a mão muitas vezes busca o caminho mais curto e acessível para o alívio: a garrafa. O álcool surge como um "analgésico" sem receita, uma tentativa rápida de abafar o ruído interno, forçar o sono ou retomar algum sentido de controle sobre a própria mente.

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Essa busca por tranquilidade, no entanto, esconde uma armadilha. O que parece ser um porto seguro temporário costuma acelerar a degradação da saúde mental e comprometer a eficácia de qualquer tratamento. A médica psiquiatra e narcologista Elvina Akhmetova e a psicoterapeuta Nadezhda Stepunina explicam que esse "aliado" é, na verdade, um dos adversários mais perigosos para quem já enfrenta vulnerabilidades psíquicas.

A invisibilidade do sofrimento

O desejo de se automedicar com álcool muitas vezes nasce de um vácuo de assistência. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) para 2025, cerca de um em cada oito habitantes do planeta vive com algum transtorno mental — um total de um bilhão de pessoas. Na Rússia, estima-se que 4 milhões de cidadãos enfrentem essas condições, um número que cresceu quase 25% nos últimos cinco anos. Contudo, a realidade pode ser ainda mais profunda, já que muitos sintomas são silenciados pelo medo do estigma ou pela incapacidade de reconhecer a doença.

Entre os quadros mais severos estão a esquizofrenia, o transtorno depressivo maior e o transtorno afetivo bipolar (TAB). A esquizofrenia, que afeta a percepção e a cognição de cerca de 23 milhões de pessoas no mundo, dificulta a manutenção de vínculos e a vida profissional. Já a depressão atinge 5,7% dos adultos globalmente, manifestando-se não apenas como tristeza, mas como uma perda total de interesse, alterações no sono, apetite e dores físicas, elevando drasticamente o risco de comportamento suicida.

No caso do transtorno bipolar, a pessoa oscila entre a mania — um estado de energia e euforia desmedidas — e a depressão profunda. Em 2021, cerca de 0,5% da população mundial convivia com o TAB. Para todas essas condições, a ciência oferece caminhos concretos via terapia medicamentosa, psicoterapia e suporte psicossocial, mas o acesso a esse cuidado ainda é limitado.

A ilusão do controle

Mesmo em países desenvolvidos, menos de um terço das pessoas com depressão recebe tratamento adequado; para transtornos bipolares, esse número é ainda menor. O medo de que um diagnóstico psiquiátrico encerre perspectivas profissionais ou pessoais afasta muitos dos consultórios. É nesse cenário que o álcool se torna o "bote salva-vidas".

No início, a sensação é de melhora: a ansiedade diminui, o humor parece subir e as vozes podem parecer mais distantes. Mas essa estabilidade é fictícia. Substâncias psicoativas podem, inclusive, intensificar sintomas psicóticos ou gatilhar novos episódios em pessoas vulneráveis.

A prevalência de transtornos por uso de substâncias é significativamente maior em pessoas com sofrimento mental do que na população geral, observa Elvina Akhmetova. Entre pacientes com esquizofrenia, essa incidência pode chegar a 47-70% ao longo da vida. No transtorno bipolar, a prevalência de problemas relacionados ao álcool gira em torno de 30%, e o risco permanece substancialmente elevado para quem sofre de depressão.

O custo do alívio imediato

O uso do álcool para "domar demônios" internos gera um efeito rebote severo. Longe de tratar a causa, a substância agrava as patologias, torna os sintomas mais exuberantes e aumenta a frequência de internações hospitalares.

A estatística é preocupante: pacientes que recorrem ao álcool têm um risco 2,5 vezes maior de abandonar o uso de antipsicóticos e 3 vezes mais chances de sofrer recaídas da doença psiquiátrica. Além disso, o próprio consumo pode evoluir para a dependência química. Dados do Ministério da Saúde da Rússia para 2025 confirmam que o número de novos diagnósticos de dependência alcoólica continua a crescer.

O álcool não estabiliza; ele cronifica a dor e torna a reabilitação social e clínica muito mais complexa. A verdadeira estabilização do estado mental não vem de substâncias paliativas, mas do acompanhamento médico especializado. Caso você ou alguém próximo sinta a necessidade de recorrer a substâncias para lidar com sintomas psiquiátricos, é fundamental discutir a adequação de qualquer mudança de conduta ou tratamento com o médico assistente.