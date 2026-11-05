A desconexão no atendimento do câncer de mama no DF: o que precisa mudar urgentemente

No Distrito Federal, a distância entre o diagnóstico de câncer de mama e o início real do tratamento tem se tornado um abismo para diversas mulheres. Embora o direito ao atendimento seja garantido por lei, a realidade relatada por pacientes na rede pública revela que a burocracia e a falta de agilidade do sistema transformam a espera em um fator de risco adicional.

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Para quem recebe o diagnóstico, o caminho esperado deveria ser direto: detecção, confirmação via biópsia e início imediato da terapia. No entanto, o que se observa é uma fragmentação no processo. Pacientes denunciam que, mesmo após a confirmação da doença, enfrentam longas filas de espera para conseguir as primeiras consultas com oncologistas e a marcação de cirurgias ou sessões de quimioterapia.

O gargalo não está apenas na disponibilidade de médicos, mas na gestão do fluxo de atendimento. A transição entre a unidade básica de saúde, onde ocorre a triagem, e os centros de alta complexidade, onde o tratamento é efetivado, apresenta falhas que deixam a paciente em um limbo administrativo. Nesse intervalo, a ansiedade se soma ao medo da progressão da doença, já que o câncer de mama exige intervenções precisas e rápidas para aumentar as chances de cura.

O impacto concreto dessa demora é a perda do tempo precioso de tratamento. Para a mulher que aguarda na fila, a existência de um programa de saúde pública torna-se irrelevante se a autorização para o procedimento não se traduz em uma data marcada no calendário. O resultado é um cenário onde a sobrevivência passa a depender não apenas da medicina, mas da capacidade da paciente de navegar por um sistema travado ou de recorrer a medidas judiciais para garantir o acesso ao que é seu por direito.

Enquanto a rede pública do DF não resolve a desconexão entre a detecção e a aplicação do tratamento, o diagnóstico precoce — tanto incentivado pelas campanhas de saúde — perde parte de sua eficácia, pois a detecção rápida não está sendo acompanhada por uma resposta terapêutica na mesma velocidade.