Infarto à espreita: como a ausência de sintomas esconde perigos fatais

Imagine um cenário comum: uma pessoa leva uma vida aparentemente ativa, não sente dores no peito nem falta de ar incomum, e ainda assim sofre um infarto agudo do miocárdio. Não se trata de um mito urbano, mas de uma realidade que atinge cerca de metade dos pacientes que passam por esse evento. A surpresa costuma ser a principal característica dessa experiência, mas há um motivo fisiológico por trás dela que muitas vezes passa despercebido no cotidiano.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пациентка у кардиолога

A questão central não é apenas a ausência de sintomas clássicos, como a dor torácica intensa, mas sim a natureza silenciosa das alterações nas artérias. Segundo dados apresentados pelo cardiologista Sérgio Boitsov, chefe de cardiologia do Ministério da Saúde da Rússia, no congresso Nacional de Saúde — 2026, o risco de um coágulo se formar e bloquear o fluxo sanguíneo existe mesmo quando o estreitamento das artérias é inferior a 50%. O perigo reside na instabilidade das placas de ateroma. Se uma dessas placas se rompe ou é danificada, a formação de um trombo pode ocorrer de forma súbita, independente do grau de obstrução prévia do vaso.

Diagnóstico e a questão do rastreio

Para identificar essas placas instáveis antes que causem um evento agudo, a tomografia computadorizada multicefada é uma das ferramentas disponíveis. Boitsov indicou que a detecção oportuna dessas alterações, seguida do tratamento adequado, pode reduzir em até 50% o risco de morte e de infarto. No entanto, a decisão sobre a realização desse exame não é automática nem deve ser encarada como um dever universal. Cabe ao médico avaliar o perfil de risco, os sintomas e a necessidade clínica de cada paciente antes de solicitar o procedimento.

É crucial entender que a realização de exames e o uso de medicamentos, por si só, não neutralizam os fatores de risco base. O tabagismo, a alimentação inadequada e o sedentarismo continuam a impactar o organismo, promovendo alterações como pré-diabetes, obesidade e distúrbios no metabolismo do colesterol. Esses fatores permanecem ativos mesmo após cirurgias ou quando os níveis de medicamentos atingem as metas terapêuticas. A medicina trata as consequências, mas o estilo de vida continua a ser o principal motor da progressão da doença.

Controle da pressão arterial e monitoramento remoto

Outro ponto crítico que afeta a saúde cardiovascular é a hipertensão. Os dados indicam que apenas cerca de 33% dos pacientes hipertensos mantêm a pressão arterial dentro dos limites seguros. Para melhorar esse cenário, sistemas de monitoramento remoto têm mostrado resultados promissores. Nesses modelos, o paciente mede a pressão em casa e os dados são transmitidos automaticamente para o médico.

Estudos citados na fonte apontam que, após seis meses desse tipo de acompanhamento, a proporção de pacientes com pressão normalizada pode chegar a aproximadamente 62%. A tecnologia, portanto, funciona como uma ponte de comunicação constante entre o paciente e a equipe médica, permitindo ajustes mais precisos no tratamento sem a necessidade de deslocamento constante.

Reconhecimento de sinais de alerta

Embora o foco da discussão seja o infarto, o risco de trombose cerebral, ou AVC, permanece elevado em pacientes com alterações cardiovasculares. Para o reconhecimento rápido de possíveis sinais de AVC, o neurologista Nikita Baranov recomenda um teste de três etapas simples. O primeiro passo é pedir para a pessoa sorrir; o segundo, elevar ambos os braços simultaneamente; e o terceiro, repetir uma frase simples.

Se houver qualquer desvio facial, fraqueza perceptível em um dos lados do corpo ou dificuldade na articulação das palavras, a ação imediata deve ser a busca por socorro médico. Na Rússia, os números de emergência são 103 ou 112. Em outras regiões, é fundamental conhecer o serviço local de emergência. A rapidez na identificação desses sinais é determinante para a preservação das funções neurológicas, mas é essencial lembrar que esses testes são ferramentas de observação imediata, não um substituto para a avaliação clínica profissional.