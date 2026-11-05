Padrão da OMS para nitrato na água é questionado por risco a longo prazo

Para muitas famílias, a água da torneira é sinônimo de segurança. É o líquido que preenche a garrafa do bebê, a panela do café da manhã e o copo de quem cuida de um parente idoso. No entanto, uma coalizão de 85 organizações internacionais, incluindo o Greenpeace Internacional e a Organização Mundial de Médicos de Família (WONCA), está pedindo à Organização Mundial da Saúde (OMS) que reavalie os padrões globais de nitrato na água potável. O argumento central é que as normas atuais, estabelecidas em 1958, não capturam o entendimento moderno sobre como esses compostos afetam a saúde humana a longo prazo.

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Para o paciente e sua família, a questão não é apenas técnica. Ela muda a forma como avaliamos os riscos crônicos da rotina diária. Atualmente, o limite da OMS é de 50 miligramas de nitrato por litro (ou 11,3 miligramas de azoto de nitrato). Esse valor foi definido originalmente para prevenir a metemoglobinemia, conhecida como "síndrome do bebê azul", uma condição aguda que interfere no transporte de oxigênio no sangue e é particularmente perigosa para lactentes. A preocupação humana aqui é imediata: é sobre garantir que o bebê respire e viva normalmente.

Contudo, a discussão atual vai além desse risco agudo de infância. Pesquisadores apontam que décadas de estudos acumularam evidências de outros danos associados à exposição crônica a níveis mais baixos de nitratos. Entre os riscos citados estão o aumento da probabilidade de câncer colorretal e complicações gestacionais, como o parto prematuro. Para a família que planeja ter filhos ou lida com o acompanhamento de doenças crônicas, isso significa uma nova camada de preocupação sobre a qualidade da água consumida ao longo da vida, e não apenas nos primeiros meses de vida.

O que está em jogo para o acesso e a saúde pública

O debate ganhou força após um relatório solicitado pelo governo da Dinamarca no ano passado, que concluiu que o padrão internacional atual não protege suficientemente a saúde pública. Os cientistas recomendaram reduzir o limite para 6 mg/L, quase dez vezes menor que o padrão global vigente. A Dinamarca já se comprometeu a adotar esse padrão mais rigoroso em sua legislação nacional.

Isso cria uma disparidade importante. Como a maioria dos países segue as recomendações da OMS para formular suas políticas sanitárias, a manutenção do limite antigo implica que centenas de milhões de pessoas podem estar expostas a níveis que, segundo os novos estudos, não são seguros. Para o cidadão, isso não é uma abstração burocrática; é a diferença entre uma política que reflete a ciência atual e uma que permanece ancorada em preocupações do século passado.

Pratyush Kumar, presidente da WONCA, destaca que os estudos mostram uma ligação entre nitratos em níveis significativamente inferiores ao limite da OMS e patologias sérias. Isso sugere que a margem de segurança tradicional pode ser insuficiente. Para quem depende de redes públicas de abastecimento, a incerteza é real: se o padrão global não mudar, a pressão recai sobre governos locais e operadores de saneamento para garantirem níveis mais baixos por conta própria, o que pode aumentar custos ou criar desigualdades no acesso à água tratada com os mais altos padrões de qualidade.

As organizações da sociedade civil também pressionam por mudanças nas práticas agrícolas, apontando que o uso intensivo de fertilizantes é a principal fonte de contaminação dos aquíferos e rios. A orientação prática que emerge não é apenas esperar por uma mudança na OMS, mas ser ciente da origem da água que consome e das iniciativas locais de monitoramento. Se a sua região enfrenta problemas de contaminação por nitratos, a conversa com o médico assistente e a busca por alternativas de abastecimento seguro tornam-se passos relevantes. A decisão sobre o padrão global importa porque redefine o que consideramos "água segura" e, consequentemente, o nível de proteção de que cada família pode dispor.