Acordo sobre Pandemias estagna por falta de regras claras de reciprocidade científica

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pressionou os governos para que encerrem as pendências na implementação do Acordo sobre Pandemias. A urgência não é apenas diplomática, mas operacional: uma infecção localizada em qualquer país pode rapidamente se transformar em uma ameaça global, como demonstram os surtos atuais de hantavírus e do vírus de Bundibugyo (um sorotipo do Ébola) na República Democrática do Congo.

Photo: Официальный сайт администрации городского округа Балашиха by Евгений Дудин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Масочный режим в общественном транспорте во время пандемии

O nó que trava a cooperação

Aprovado em maio de 2025, o acordo ainda não possui mecanismos de execução claros. O ponto central da disputa é a lógica de reciprocidade: as nações precisam decidir como compartilhar dados científicos e amostras de patógenos perigosos e, em contrapartida, garantir um acesso justo aos vacinas, medicamentos e testes desenvolvidos a partir dessas informações.

A lição da desigualdade

A experiência com a COVID-19 ilustra o risco dessa lacuna. Embora as vacinas tenham sido desenvolvidas em tempo recorde, a distribuição foi severamente desigual. Enquanto alguns países acumularam estoques excedentes, outros ficaram sem acesso a doses essenciais. Essa assimetria, alertada pela ONU, é exatamente o tipo de falha sistêmica que o novo acordo visa prevenir, transformando a preparação para a próxima pandemia de uma expectativa otimista em um protocolo concreto e obrigatório.