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Pelo facial novo não é só estética: entenda o limite entre variação normal e alerta

Saúde

Um fio de cabelo escuro e espesso, quebando a pele suave acima do lábio, costuma ser tratado apenas como um detalhe estético a ser removido com uma cera ou um aparelho de luz. Mas, para muitas mulheres, essa mudança repentina não é apenas uma questão de beleza; é um sinal de alarme que algo no corpo pode estar desregulado. A dúvida é legítima: quando uma mudança na textura e cor do pelo facial deixa de ser uma variação normal e passa a indicar um problema hormonal mais profundo?

Волосы в носу
Photo: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волосы в носу

O termo médico para o crescimento excessivo de pelos escuros e espessos em áreas típicas do padrão masculino é hirsutismo. Diferente de simplesmente ter mais pelos, o hirsutismo ocorre quando os folículos pilosos se tornam anormalmente sensíveis aos andrógenos — hormônios sexualmente masculinos que existem em pequenas quantidades no organismo feminino. Quando essa sensibilidade aumenta, o corpo passa a produzir pelos de um tipo diferente, mais grossos e pigmentados.

O que distingue o normal do anormal

É fundamental separar o que é uma característica individual do que pode ser um sinal clínico. Pelos finos, claros e curtos (pelos veludosos) na região do bigode são extremamente comuns e geralmente não indicam nenhuma doença. O que gera preocupação médica é a mudança abrupta: a aparição súbita de pelos duros e escuros, especialmente se acompanhada de outros sintomas. Segundo as fontes médicas, sinais de alerta associados incluem alterações no ciclo menstrual, surgimento de acne severa e ganho de peso significativo.

As causas principais do hirsutismo estão ligadas a desequilíbrios hormonais. A mais frequente é a síndrome dos ovários policísticos (SOP), uma condição que afeta o equilíbrio hormonal ovariano. Outras causas incluem problemas nas glândulas adrenais, como a forma não clássica da hiperplasia congênita da glândula adrenal, ou, em casos raros, tumores nos ovários ou nas glândulas adrenais. Além disso, alguns medicamentos, como minoxidil, ciclosporina e fenitoína, podem ter como efeito colateral o estímulo ao crescimento de pelos.

Cuidado com a autodiagnóstico e exames desnecessários

Muitas pessoas, ao notarem a mudança, recorrem a listas intermináveis de exames hormonais. No entanto, especialistas alertam contra a realização indiscriminada de todos os testes disponíveis. Exames como a dosagem de di-hidrotestosterona ou cortisol na saliva, por exemplo, muitas vezes não têm valor diagnóstico decisivo sem indicações específicas. A medicina baseada em evidências sugere um caminho mais focado. O protocolo padrão para investigação geralmente inclui a análise de sangue para testosterona e 17-alfa-hidroxiprogesterona, a verificação do nível de prolactina e um ultrassom dos órgãos pélvicos para avaliar o estado dos ovários. Essa abordagem direcionada evita tanto o estresse do excesso de exames quanto o risco de perder informações relevantes.

Por que apenas depilar pode não resolver

Aqui reside a armadilha comum: tratar o sintoma e ignorar a causa. Métodos de remoção de pelos, como depilação, cera, esfoliação química ou até mesmo técnicas avançadas como laser e eletroepilação, são eficazes para o conforto estético e para a remoção física do pelo. Eles funcionam destruindo ou impedindo o crescimento do folículo ativo. Porém, se houver um desequilíbrio hormonal subjacente que continua estimulando a sensibilidade dos folículos, novos pelos podem surgir. A cosmética trata a aparência; a endocrinologia trata a regulação do corpo. Sem corrigir a causa hormonal, quando presente, o problema tende a persistir ou recidivar.

O que fazer em seguida

A abordagem depende inteiramente da investigação. Se for identificado um distúrbio hormonal, o tratamento visa normalizar os níveis de hormônios. Isso pode envolver o uso de anticoncepcionais combinados, medicações antiandrógenas ou mudanças no estilo de vida, como a perda de peso, que pode ajudar a regular os hormônios naturalmente em alguns casos. Por outro lado, se as investigações médicas não revelarem nenhuma patologia e a preocupação for estritamente estética, então as opções cosméticas tornam-se a solução primária. A decisão final sobre qual caminho seguir deve ser sempre feita em conjunto com o médico assistente, que pode avaliar o histórico clínico individual e indicar a necessidade ou não de exames adicionais e tratamentos específicos.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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