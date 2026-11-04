A perda de força nos ossos começa antes da menopausa e sem sintomas

Imagine sentir uma dor aguda após uma queda simples e, ao fazer os exames, descobrir que a fratura não foi causada apenas pelo impacto, mas pela fragilidade silenciosa do osso. Essa é a realidade de muitas mulheres que, sem saber, estão vivendo o que a medicina chama de "janela de vulnerabilidade" esquelética. O esqueleto, frequentemente visto como um suporte estático, é, na verdade, um tecido vivo em constante remodelagem. Enquanto as células chamadas osteoclastos desmontam o material antigo, os osteoblastos constroem o novo. Quando o ritmo de construção não acompanha o de destruição, a densidade mineral cai, e o corpo entra em um estado de risco elevado para fraturas.

Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cast_extended.jpg by ackson P&O Исследование выявило редкие генетические причины хрупкости костей у молодых

O ponto de inflexão desse processo costuma estar ligado à menopausa, mas os dados mostram que os sinais já começam a aparecer antes do fim definitivo da menstruação. Um estudo realizado no âmbito do projeto Study of Women's Health Across the Nation, com a participação de 862 mulheres, identificou um período crítico: a perda máxima de densidade óssea na região dos quadris e da coluna lombar ocorre aproximadamente um ano antes da última menstruação e se estende por dois anos após esse evento. Isso significa que o esqueleto começa a perder resistência antes mesmo de a menopausa ser oficialmente estabelecida pela ausência de ciclos menstruais.

A insidiosa ausência de sintomas

O maior desafio clínico do osteoporose é a sua natureza silenciosa. A condição não costuma causar dores ou desconfortos perceptíveis até que aconteça a primeira fratura. Essa característica impede que muitas mulheres busquem avaliação preventiva no momento ideal. O estrogênio, hormônio que atua como um dos principais reguladores da força óssea, sofre uma queda significativa durante a transição menopáusica. Essa redução hormonal compromete a capacidade dos osteoblastos de repor o volume de tecido ósseo que está sendo perdido, criando um desequilíbrio metabólico que se reflete diretamente na estrutura física.

Identificar quem está em risco envolve uma análise de múltiplos fatores. A predisposição genética, como a história de fraturas de fêmur em pais, a presença de hábitos nocivos como o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, além de uma massa corporal baixa, são marcadores importantes. A principal ferramenta para medir a saúde dos ossos é a densitometria, um exame de imagem que quantifica a densidade mineral. Embora as diretrizes de rastreamento em massa nos Estados Unidos frequentemente priorizem mulheres com mais de 65 anos, especialistas destacam a necessidade de investigar mulheres mais jovens que estejam em período de menopausa, especialmente aquelas que se enquadram em grupos de risco, conforme apontado por estudos britânicos sobre a eficácia do diagnóstico precoce.

Movimento, nutrição e a complexidade do tratamento

O osso é um tecido que responde diretamente à mecânica do movimento. Para manter sua densidade, ele precisa receber sinais de resistência. Nesse contexto, o treinamento de força mostra-se mais eficaz do que atividades físicas leves, pois os músculos criam tensões que estimulam a renovação da matriz óssea. Um estudo australiano publicado em 2018 confirmou que cargas de resistência supervisionadas por profissionais de saúde têm um impacto positivo significativo na fortificação esquelética. Além da força, o equilíbrio é crucial: práticas como o tai-chi ajudam a reduzir o risco de quedas, que é a principal causa de lesões graves em quem já possui osso fragilizado.

A nutrição desempenha um papel de suporte estrutural. O cálcio atua como o material de construção básico, enquanto a vitamina D é fundamental para garantir a absorção adequada desse minério pelo organismo. No âmbito terapêutico, a abordagem deve ser individualizada. A terapia de reposição hormonal (TRH) é uma opção reconhecida para prevenir a perda óssea durante a menopausa, mas seu uso está sujeito a indicações e contraindicações específicas que somente um médico pode avaliar. Existem também outras classes de medicamentos voltadas para retardar a degradação ou estimular a formação óssea.

É fundamental lembrar que a fragilidade óssea não é consequência automática do envelhecimento. Condições como o hiperparatireoidismo, caracterizado pelo excesso de hormônios das glândulas paratireoides que promovem a eliminação de cálcio, podem ser a causa subjacente da perda de densidade. Por isso, a busca por um diagnóstico preciso é o primeiro passo para definir a estratégia de tratamento adequada, garantindo que a ação médica seja direcionada à raiz do problema e não apenas ao sintoma.