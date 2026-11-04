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Peso extra alimenta inflamação: crises de psoríase ganham força com gordura visceral

Saúde

Para muitas pessoas que convivem com psoríase, a pele é uma batalha diária. Existe uma conexão biológica direta entre o excesso de peso e a gravidade da doença que, quando compreendida, pode transformar o tratamento. Para quem carrega o fardo da psoríase e a obesidade, perder peso não é apenas uma questão estética, mas um coadjuvante poderoso na redução das inflamações crônicas que alimentam a doença.

Псориаз
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A conexão invisível entre peso e pele

Os dados são claros: cerca de 80% dos pacientes com psoríase possuem sobrepeso ou obesidade. A medicina moderna deixou de ver essas duas condições como problemas isolados que coincidem por acaso. Hoje, entendemos que elas formam um ciclo vicioso. A chave dessa relação está na gordura visceral, aquela que se acumula na região abdominal.

Diferente do subcutâneo, o tecido adiposo visceral funciona como um órgão endócrino ativo. Ele libera hormônios e moléculas de sinalização que mantêm o corpo em um estado de inflamação crônica e silenciosa. Esse ambiente inflamatório serve como combustível para as crises de psoríase. Além da química interna, há fatores mecânicos: o peso extra aumenta a sudorese e a fricção nas dobras da pele. Essas microlesões podem desencadear o fenômeno de Koebner, onde novas lesões de psoríase surgem exatamente nos pontos de irritação ou dano.

O que a ciência já comprovou

Essa relação não é apenas teórica. Uma equipe da Universidade de Oxford conduziu uma metanálise abrangente, analisando 13 ensaios clínicos com mais de 1.100 participantes. A conclusão dos pesquisadores foi direta: a perda de peso deve ser considerada parte integrante de um plano de tratamento complexo para a psoríase.

É crucial, porém, manter o pé no chão. O emagrecimento não é uma "pílula mágica” que cura a doença da noite para o dia. O papel da perda de peso é servir como uma ferramenta de apoio robusta, aumentando a eficácia das terapias convencionais e ajudando a controlar a carga inflamatória do organismo. Prometer uma cura total apenas com a balança descendo seria ignorar a complexidade autoimune da psoríase.

Esperanças realistas e cuidados essenciais

Um ponto fundamental para o paciente entender: reduzir o peso só traz benefícios dermatológicos se houver, de fato, excesso de massa corporal. Tentar emagrecer estando com um Índice de Massa Corporal (IMC) normal não trará melhorias específicas para a psoríase. O objetivo é a saúde metabólica e a redução da inflamação sistêmica associada à obesidade.

Mesmo que a balança indique números melhores, a rotina de cuidados com a pele não pode ser abandonada. Os emolientes, aqueles hidratantes que restauram a barreira protetora da pele, permanecem como a base do tratamento. Parar de usá-los ao ver melhoras é um erro comum que costuma levar a um "efeito rebote”, fazendo os sintomas voltarem com força total. A hidratação contínua é o que mantém a pele estável.

Outros pilares da saúde da pele

A perda de peso é apenas uma peça do quebra-cabeça. Há outros hábitos que influenciam diretamente a calma ou a tempestade na pele:

O tabagismo e o consumo de álcool são dos gatilhos mais fortes para as crises. Reduzir ou eliminar esses vícios é tão importante quanto qualquer medicação tópica.

No que diz respeito à alimentação, não existe uma "dieta específica para psoríase” aprovada universalmente. No entanto, os médicos frequentemente recomendam o padrão mediterrâneo. Uma alimentação rica em vegetais, frutas, grãos integrais, nozes e peixes gordos ajuda a baixar o nível geral de inflamação no corpo, criando um ambiente interno mais favorável à saúde da pele.

A conversas com o médico assistente são o próximo passo para definir como esses elementos — peso, alimentação e cuidados tópicos — se encaixam na sua realidade individual.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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