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Embaçador temporário é normal, mas dor aguda e inchaço súbito após cirurgia exigem médico imediato

Saúde

Quem procura uma cirurgia para eliminar as "pintas" sob os olhos ou abrir mais o olhar costuma carregar dois medos opostos: o de ficar cega ou o de não obter a melhora esperada. Para entender onde termina a estética e começa o risco real, é preciso olhar para a fisiologia e não para promessas vagas. A oftalmologista Iúlieta Popova, da clínica "Semeinaya" (Familiar), explica que as pálpebras são muito mais do que uma camada de pele: são um mecanismo de proteção complexo, e entender sua função é essencial antes de qualquer intervenção cirúrgica.

Усталость глаз от экрана
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Усталость глаз от экрана

O medo da cegueira total é, provavelmente, o cenário mais assustador, mas também o mais raro. Popova destaca que essa complicação extrema só ocorre em situações excepcionais, como um grave sangramento na região dos olhos que possa danificar temporariamente a visão. A probabilidade desse desfecho depende diretamente da qualificação do cirurgião e da aderência às recomendações pós-operatórias. No entanto, é comum que a visão fique embaçada nos primeiros dias após a cirurgia. Isso não é sinal de catástrofe, mas sim uma reação normal do organismo ao inchaço, à secura ou ao uso de pomadas especiais. Essas alterações são transitórias e tendem a desaparecer sozinhas.

Sinais de alerta versus desconforto comum

Aprender a diferenciar o incômodo natural do pós-operatório de sinais de perigo é uma habilidade crucial para a segurança do paciente. Se, após a cirurgia, a visão piorar de forma súbita e acentuada, se surgir uma dor aguda ou se o inchaço ao redor do olho aumentar rapidamente, a busca por um oftalmologista deve ser imediata. Nesses casos, é perigoso esperar que os sintomas passem por conta própria, pois podem indicar dano real aos tecidos ou comprometimento da circulação sanguínea. A intervenção precoce nesses cenários é crítica para a preservação da saúde ocular.

A visão pode melhorar? Os limites da procedimento

Existe um equívoco comum de que a blefaroplastia é puramente cosmética. De fato, quando o excesso de pele nas pálpebras superiores pendura-se de forma significativa, ele pode limitar fisicamente o campo de visão, dificultando a visão para cima e para os lados. Nesses casos específicos, a remoção do tecido extra pode realmente melhorar o conforto visual ao eliminar uma barreira mecânica. Porém, é fundamental compreender os limites: a blefaroplastia não trata miopia, hipermetropia, astigmatismo nem catarata, e não repara a retina. Trata-se de uma correção estética e funcional da forma das pálpebras, não de uma cirurgia refrativa que corrija erros de foco.

Por que a avaliação prévia é inegociável

Mesmo para pacientes que se veem bem e não têm queixas visuais, a consulta oftalmológica prévia é uma etapa obrigatória, não opcional. As pálpebras têm a função vital de proteger a superfície do olho do ressecamento e de lesões. O objetivo do cirurgião não é apenas remover pele excedente, mas preservar o fechamento adequado das pálpebras e a lubrificação ocular. Se for removido tecido em excesso, as pálpebras podem não se fechar completamente, criando um risco elevado de lesão na córnea. Além disso, pacientes que já sofrem de síndrome do olho seco podem ver seu estado piorado após a cirurgia. Por isso, o médico deve avaliar a hidratação da superfície ocular e a integridade do fechamento palpebral antes de operar.

Informação completa como base da segurança

A segurança do procedimento depende diretamente da transparência do paciente em relação à sua saúde. Condições como miopia severa, doenças da retina ou cirurgias de coagulação a laser prévia devem ser obrigatoriamente relatadas ao cirurgião. Esses fatores podem influenciar a técnica cirúrgica e a quantidade de tecido a ser removida. A blefaroplastia é um procedimento médico sério, não uma simples injeção cosmética. Uma cirurgia bem planejada e com todas as recomendações seguidas geralmente evolui sem complicações graves, mas sua segurança é construída no diálogo entre o cirurgião, o oftalmologista e o próprio paciente, que precisa entender os riscos reais e as limitações do que a cirurgia pode ou não fazer.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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