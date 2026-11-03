Vacina da gripe protege o coração de pacientes com doença cardiovascular

Para quem convive com doenças cardiovasculares, a vacina anual contra a gripe costuma ser vista apenas como uma forma de evitar um resfriado forte ou proteger a família. No entanto, evidências médicas recentes revelam que, para esse grupo, a imunização atua como uma camada extra de proteção para as artérias, ajudando a prevenir complicações graves, como infartos e AVCs.

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O impacto invisível da infecção no coração

O risco não reside apenas na pneumonia ou nos sintomas respiratórios. Quando o organismo enfrenta o vírus da gripe ou outras infecções, ocorre um processo sistêmico que afeta diretamente a hemodinâmica do corpo. Segundo consensos da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC), publicados no European Heart Journal, a resposta inflamatória do corpo contra vírus e bactérias desencadeia uma série de eventos perigosos: o sangue torna-se mais viscoso, aumentando a chance de trombos, e o coração é forçado a bater mais rápido (taquicardia), exigindo mais oxigênio do músculo cardíaco.

O ponto mais crítico, porém, é a instabilidade das placas de aterosclerose. A inflamação causada pela infecção pode romper essas placas já existentes nas paredes dos vasos. Quando isso acontece, forma-se um coágulo que pode obstruir o fluxo sanguíneo, resultando em um infarto ou derrame. Para pacientes com doença isquêmica do coração, a incidência de catástrofes cardiovasculares pode aumentar mais de seis vezes durante uma infecção respiratória aguda.

A vacinação como o quarto pilar da prevenção

Durante décadas, a cardiologia focou em três pilares fundamentais para a saúde do coração: o controle da pressão arterial, do colesterol e dos níveis de açúcar no sangue. Agora, especialistas propõem a inclusão de um quarto pilar: a vacinação.

O professor Thomas F. Luscher, presidente da ESC, observa que o efeito protetor das vacinas pode ser comparável ao impacto de alguns medicamentos usados para normalizar a pressão ou os lipídios no sangue. Dados robustos sustentam essa visão: um estudo com mais de 1,2 milhão de pessoas acima de 50 anos demonstrou que a vacina contra o herpes-zóster reduziu o risco de eventos cardiovasculares graves entre 23% e 26%.

Janelas de risco e persistência

A vigilância deve se estender além da fase aguda da doença. No primeiro mês após a gripe, o risco de infarto sobe quatro vezes e o de AVC, cinco vezes. Esses riscos podem persistir por até nove meses após infecções graves e até um ano após a COVID-19, devido a um estado de hipercoagulabilidade — quando o sangue coagula com facilidade excessiva.

Para idosos, hipertensos ou pessoas que já sofreram eventos cardiovasculares, a vacinação deixa de ser apenas uma medida sazonal contra a gripe para se tornar parte de uma estratégia rigorosa de manutenção da saúde vascular. A adequação de qualquer esquema vacinal ao caso individual deve ser discutida e orientada pelo médico assistente.