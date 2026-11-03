Por que emagrecer fica mais difícil após os 40 anos: a ciência da saciedade

Muitas pessoas enfrentam o ciclo frustrante do "efeito sanfona": dietas radicais trazem perdas rápidas que logo retornam, muitas vezes acompanhadas de um ganho de peso ainda maior. O que muitos não sabem é que a dificuldade em emagrecer não é apenas uma questão de força de vontade, mas o resultado de mudanças bioquímicas profundas que ocorrem com o passar dos anos.

Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Перекусы вместо завтрака

O impacto da idade no metabolismo

O corpo de quem tem 25 anos reage rapidamente a mudanças na alimentação, mas, após os 40, essa adaptação torna-se mais lenta. Com a chegada dos 50 anos, a queda nos níveis de hormônios — estrogênio nas mulheres e testosterona nos homens — favorece o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal.

Atenção redobrada é necessária após os 60 anos. Nessa fase, surge o risco da sarcopenia (perda de massa muscular), que é substituída por tecido adiposo. Para esse grupo, restrições alimentares severas podem ser mais prejudiciais à saúde do que o próprio excesso de peso.

Quando a dieta e o exercício não bastam

Embora a alimentação equilibrada e a atividade física sejam a base do tratamento, existem situações em que a ajuda médica torna-se essencial. Segundo a Dra. Olesya Gurova, candidata a doutora em ciências médicas e diretora da Clínica Professoral de Endocrinologia e Diabetes, a intervenção de um especialista é recomendada quando:

Falta de progresso: a perda de peso é inferior a 5% após três meses de adesão rigorosa a dieta e exercícios;

a perda de peso é inferior a 5% após três meses de adesão rigorosa a dieta e exercícios; Comorbidades: o peso elevado vem acompanhado de hipertensão arterial, colesterol alto ou níveis elevados de glicose no sangue;

o peso elevado vem acompanhado de hipertensão arterial, colesterol alto ou níveis elevados de glicose no sangue; Histórico de insucessos: diversas tentativas independentes de emagrecer não surtiram efeito.

Nesses casos, o médico pode avaliar o suporte farmacológico. O objetivo não é a queima radical de gordura, mas sim facilitar o controle do déficit calórico e auxiliar na formação de novos hábitos.

Novas abordagens farmacológicas

A ciência tem focado em medicamentos conhecidos como agonistas dos receptores do peptídeo semelhante ao glucagon (aGLP-1). Essas substâncias mimetizam hormônios naturais do intestino que sinalizam saciedade ao cérebro.

Uma evolução desse caminho são os "agonistas duplos" (como os baseados em tirzepatida), que atuam em duas frentes: reduzem o apetite e a obsessão por comida, ao mesmo tempo em que aumentam a sensibilidade das células adiposas à insulina. Isso otimiza a quebra de gordura e evita que ela se acumule, inclusive no fígado. Devido à sua estrutura, esses medicamentos costumam ser administrados semanalmente.

Expectativas reais vs. Promessas

É fundamental compreender que esses medicamentos não são "pílulas mágicas". O protocolo médico prevê o aumento gradual da dose para que o organismo se adapte e para evitar a perda excessiva de massa muscular ou a flacidez da pele.

Clinicamente, considera-se um resultado significativo a redução de 5% a 10% do peso corporal em um período de seis meses a um ano. Embora pareça pouco diante de promessas de marketing, esse ritmo é o que traz benefícios reais à saúde: estabilização da pressão arterial, normalização do açúcar e colesterol, além de menor sobrecarga nas articulações e no sistema cardiovascular.

Os fármacos servem como suporte para controlar o apetite, mas o sucesso a longo prazo depende obrigatoriamente de mudanças no estilo de vida. A indicação e a adequação de qualquer tratamento medicamentoso devem ser discutidas e decididas exclusivamente com o médico assistente.