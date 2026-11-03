Vibração na garganta esconde alerta: sistema cardiovascular sofre em silêncio

Para muitos, o ronco alto é apenas um incômodo doméstico, uma característica barulhenta de um sono supostamente profundo. No entanto, para os médicos, esse ruído pode ser muito mais do que um simples som: é um sinal visível de que algo está desregulado no corpo. Embora o zumbido causado pela vibração dos tecidos da garganta possa ser inofensivo, em alguns casos ele serve como o único indício externo de um problema sistêmico grave que afeta diretamente o coração durante a noite.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Храп во сне

Onde termina o hábito e começa a doença

O ronco ocorre quando os músculos das vias aéreas superiores relaxam demais durante o sono, estreitando a passagem do ar. O ar que tenta passar por esse espaço reduzido força os tecidos moles a vibrarem. Fatores como excesso de peso, estrutura da mandíbula, consumo de álcool antes de dormir ou a posição de dormir de costas podem contribuir para esse fenômeno.

No entanto, existe um ponto de inflexão: quando o ronco simples evolui para a síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS). Nesse cenário, as vias aéreas bloqueiam-se quase completamente. A pessoa deixa de respirar por alguns segundos, o nível de oxigênio no sangue cai e o cérebro envia um sinal de alerta, resultando em uma inspiração brusca e um ronco alto. Esses episódios podem se repetir centenas de vezes por noite, transformando o sono, que deveria ser restaurador, em uma série de microestresses para o organismo.

Como a interrupção da respiração afeta o coração

Do ponto de vista da cardiologia, a apneia não é apenas um problema respiratório, mas um fator de risco para todo o sistema cardiovascular. A médica cardiologista Keda Atagijeva, da clínica SM-Klinika, explica que a interrupção da respiração desencadeia uma cascata de reações perigosas no corpo, associada a três mecanismos principais:

O primeiro é a hipóxia, ou falta de oxigênio. As flutuações constantes nos níveis de oxigênio geram estresse oxidativo e inflamação nas paredes dos vasos sanguíneos. O segundo mecanismo é o que chamamos de "tempestade simpática". Normalmente, à noite, a pressão arterial e a frequência cardíaca devem diminuir. Porém, durante a apneia, o corpo percebe a falta de ar como uma ameaça à sobrevivência e libera hormônios do estresse. Isso provoca picos bruscos de pressão e taquicardia, que podem persistir até durante o dia. O terceiro fator é a tensão mecânica. A tentativa de inspirar ar com as vias fechadas cria uma forte pressão negativa no tórax, o que literalmente estica as paredes dos átrios e altera as propriedades elétricas do músculo cardíaco.

Riscos que não devem ser ignorados

A relação entre apneia e doenças cardíacas é tão forte que as diretrizes internacionais (ACC/AHA/ACCP/HRS 2023) recomendam que pacientes com certos diagnósticos sejam verificados em relação à presença de SAOS. Por exemplo, a fibrilação atrial, uma contração caótica dos átrios, é frequentemente associada à apneia devido à fibrose e à hipóxia tecidual. Um detalhe crucial é que mesmo após cirurgias bem-sucedidas de correção do ritmo (ablação), o risco de recorrência permanece alto se a causa respiratória não for tratada.

Há também a hipertensão resistente, onde a pressão arterial não controla adequadamente com medicamentos padrão ou permanece elevada durante a noite (perfil non-dipping). A apneia oculta pode ser a causa subjacente. Por fim, a insuficiência cardíaca e as arritmias podem ser agravadas pelas oscilações constantes da frequência cardíaca: de uma forte desaceleração (bradicardia) durante as pausas na respiração a uma aceleração (taquicardia) no momento do despertar, criando um cenário de instabilidade elétrica no coração.

Quando buscar ajuda médica

É um erro confiar apenas na intensidade do ronco. Existem pessoas que roncam alto, mas mantêm uma respiração regular, enquanto outras roncam pouco ou até de forma silenciosa, mas apresentam pausas respiratórias perigosas. Sinais de alerta incluem pausas na respiração notadas por parceiros, despertares com sensação de sufocação, sonolência diurna intensa e sensação de cansaço mesmo após uma noite de sono de duração adequada, dor de cabeça matinal e pressão arterial difícil de controlar.

O padrão-ouro para o diagnóstico continua sendo a polissonografia, um exame complexo que registra as fases do sono, os níveis de oxigênio e o ritmo cardíaco. Gadgets domésticos e smartwatches podem levantar suspeitas, mas não substituem um diagnóstico médico profissional.

O caminho para a recuperação

O tratamento deve focar na causa, não apenas no som. Se a SAOS for diagnosticada, uma das formas mais eficazes de tratamento é a terapia CPAP (Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas), que utiliza um dispositivo para gerar pressão constante de ar, impedindo o fechamento das vias. Isso restaura um sono completo e reduz a carga sobre o coração. Dependendo do caso, podem ser prescritos dispositivos intraorais, correção do peso ou intervenção cirúrgica. A adequação do tratamento a cada indivíduo deve ser sempre discutida com o médico assistente.