A verdade sobre o frango de supermercado: detalhes biológicos revelam o preço da carne rápida

As prateleiras dos mercados raramente exibem a galinha doméstica que as gerações anteriores conheciam. Atualmente, mais de 90% dos produtos cárneos de ave comercializados são de frangos de corte, conhecidos tecnicamente como broilers. As galhadoras tradicionais, aquelas criadas para a produção de ovos, praticamente não chegam à venda como aves vivas ou carcaças frescas no varejo; após o fim do período produtivo, são direcionadas para a indústria para conversão em ração animal. Essa distinção não é apenas comercial, mas biológica: o frango de corte é uma criação moderna, geneticamente distinta da ave comum.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина в синей форме надевает респиратор на фоне птицефермы

Um híbrido, não uma raça

É comum o erro de classificar o frango de corte como uma raça específica ou uma subespécie. Na verdade, trata-se de um complexo híbrido, ou crosso. Esses animais são o resultado de cruzamentos sucessivos entre diversas linhagens de aves de produção, como o White Cornish e o Plymouth Rock. A característica definidora desse processo é a ausência de estabilidade genética. Diferentemente de animais de raça pura, os frangos de corte não transmitem suas características aos descendentes. Se um criador tentasse reproduzir esses animais, o resultado seria imprevisível: os filhotes não herdariam a mesma capacidade de ganho de peso e poderiam apresentar graves problemas de saúde. Além disso, os ovos dessas aves frequentemente exibem anomalias genéticas, como a presença de dois ou até quatro gema em um único ovo.

A velocidade do crescimento

A diferença na taxa de desenvolvimento entre a galinha comum e o frango de corte é notável. Os crosso foram projetados para maximizar a produção de carne com o mínimo de gasto em ração. Em apenas 1,5 a 2 meses, um frango de corte atinge o peso de 3 a 4 quilogramas. Para comparação, uma galinha poedeira tradicional leva cerca de seis meses para atingir apenas 2 quilogramas. Se deixado crescer até a idade adulta, o frango de corte pode ultrapassar os 7 quilogramas. No entanto, em fazendas industriais, o ciclo de vida é rigorosamente controlado; raramente são mantidos por mais de 50 a 60 dias. Após esse período, a velocidade de ganho de massa diminui, tornando a continuidade do cultivo economicamente inviável.

O custo biológico da massa

Esse crescimento acelerado impõe um preço significativo à fisiologia do animal. O organismo do frango de corte difere substancialmente do da galinha comum. Devido ao peso excessivo do corpo, essas aves praticamente não são capazes de voar e têm dificuldade até mesmo em dar pequenos saltos. Apesar de possuírem pernas robustas, a estrutura óssea frequentemente não suporta a carga, fazendo com que passem a maior parte do tempo deitadas no chão.

Segurança e composição

Muitos consumidores temem que o tamanho desproporcional desses animais seja resultado do uso de hormônios de crescimento. No entanto, especialistas e cientistas refutam essa ideia. O ganho rápido de peso é atribuído à combinação de genética específica e uma dieta rigorosamente calculada, rica em microelementos e vitaminas essenciais. Dados da pesquisa do Rostekhnadzor (ou equivalente russo de controle de qualidade, mencionado como "Roskachestvo" na fonte original) de 2026 indicam que a carne de frango de corte produzida localmente atende aos padrões de segurança. Nas amostras verificadas, não foram detectados níveis de antibióticos acima do permitido nem a presença de estimulantes de crescimento proibidos. Do ponto de vista da nutrição, a carne do frango de corte difere da da galinha poedeira: é mais gordurosa e macia, enquanto a carne da poedeira é mais magra e firme. A escolha entre ambos é, portanto, uma questão de preferências culinárias e objetivos dietéticos, já que ambos os produtos são considerados seguros para o consumo.