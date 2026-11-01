Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
BOAD doa 4 mil kits escolares a crianças vulneráveis na Guiné-Bissau
Para o cérebro saudável: amendoim pode ser o combustível que você não conhecia
Governo angolano projeta crescimento do PIB de 5,5% em 2027
Velocidade de carga iludida: o que os números realmente escondem
Mulheres moçambicanas pagam preço elevado: HIV atinge taxas recorde em três províncias
Chery Tiggo 3, Lifan X70 e JAC S7: quando sintomas repetidos indicam limitação de projeto e não apenas desgaste
Zambézia recebe mais de 20 mil kits agrícolas para mitigar efeitos do El Niño
Frente Comum convoca greve: um apelo contra o empobrecimento em serviços públicos
Declaração de Dakar exige investigações independentes por execuções e torturas na Guiné-Bissau

Uso prolongado: especialistas alertam sobre efeitos cardíacos de medicamentos populares

Saúde

Uma descoberta publicada no European Journal of Hospital Pharmacy acende um alerta sobre um hábito muito comum: a tendência de recorrer a medicamentos para queimação estomacal por períodos muito longos, muitas vezes sem acompanhamento rigoroso. O estudo indica uma associação estatística significativa entre o uso prolongado de inibidores de bomba de prótons (IBPs) e um aumento no risco de eventos cardiovasculares graves. Pessoas que utilizaram esses fármacos por mais de 30 dias apresentaram 58% mais chances de sofrer um problema cardíaco, como infarto ou parada cardíaca, em comparação àqueles que não os utilizaram. A mortalidade por causas cardíacas foi 38% maior nesse grupo.

Пожилой человек принимает таблетку от сердца
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилой человек принимает таблетку от сердца

Estamos falando de uma classe de medicamentos, não de um produto isolado. Incluem o omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol e rabeprazol. A popularidade desses remédios é notável: na Inglaterra, apenas o omeprazol é receitado mais de 35 milhões de vezes por ano, sendo o segundo medicamento mais prescrito do país. Embora a indicação padrão geralmente sugira um tratamento de quatro a oito semanas, a realidade clínica mostra um descompasso alarmante. Dados apontam que 40% dos pacientes mantêm o uso por um ano ou mais, e um em cada dez por cinco anos ou mais.

O que acontece no organismo?

É fundamental entender que o estudo em questão é observacional. Ele identifica uma correlação entre a variável de exposição (uso dos IBPs) e o desfecho (eventos cardíacos), mas não prova causalidade direta. Ou seja, não podemos afirmar, com base apenas nestes dados, que a pílula causa o infarto. No entanto, pesquisadores da Universidade Nacional da Malásia propuseram mecanismos biológicos plausíveis que merecem investigação.

Uma das hipóteses envolve o óxido nítrico (NO), uma molécula essencial para o relaxamento e a dilatação dos vasos sanguíneos. A teoria sugere que o uso de IBPs pode reduzir os níveis de NO, comprometendo a saúde vascular. Outra possibilidade gira em torno da alteração da microbiota intestinal, o que poderia desencadear um processo inflamatório sistêmico com impacto no coração. Há também a preocupação sobre a interação entre IBPs e anticoagulantes, medicamentos usados para prevenir coágulos. Um ponto relevante é que, segundo o estudo, o risco de acidente vascular cerebral (AVC) não apresentou aumento estatisticamente significativo com o uso prolongado desses remédios.

Balançar risco e benefício

Os autores do estudo são enfáticos: esses achados não justificam a interrupção imediata e por conta própria da medicação. Para pacientes com gastrite, esôfago de Barrett ou úlceras ativas, os IBPs seguem sendo ferramentas terapêuticas vitais. A recomendação central para a comunidade médica é a reavaliação individualizada do balanço entre riscos e benefícios, especialmente em quem já possui fatores de risco cardiovascular.

A discussão se desloca da simples pergunta "devo tomar?" para "preciso tomar por quanto tempo?". Para muitos, a solução pode residir na redução da duração do tratamento e em ajustes no estilo de vida. Filipa Kay, médica e colunista do Daily Mail, argumenta que para parte dos pacientes, a suspensão gradual é preferível ao uso crônico. Ela destaca que medidas como a perda de 5% a 10% do peso corporal podem aliviar significativamente a pressão abdominal e melhorar os sintomas de refluxo, oferecendo uma alternativa mais eficaz do que a automedicação contínua.

A experiência de Sam Tredway, especialista em gastroenterologia, ilustra essa possibilidade de mudança. Após nove anos de uso de IBPs, ele conseguiu cessar o tratamento ao ajustar a dieta, evitar refeições próximas à hora de dormir e utilizar antiácidos de venda livre, como o Gaviscon. Relatou que, em aproximadamente dez dias, a queimação desapareceu sem o temido efeito rebote, mantendo-se livre da necessidade do IBP desde então. Contudo, ele e outros especialistas alertam: interromper o uso abruptamente é perigoso. A suspensão deve ser feita gradualmente e sempre sob supervisão médica para evitar o síndrome de rebote e o agravamento dos sintomas. Se você usa esses medicamentos há muito tempo, o passo adequado é conversar com seu médico assistente para discutir a possibilidade de reduzir a dose ou adotar estratégias não farmacológicas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Disputa Alemanha-Itália expõe risco de inflação energética na privatização de estatais
Economia
Disputa Alemanha-Itália expõe risco de inflação energética na privatização de estatais
Zambézia recebe mais de 20 mil kits agrícolas para mitigar efeitos do El Niño
Moçambique
Zambézia recebe mais de 20 mil kits agrícolas para mitigar efeitos do El Niño
Sobrevivência de hipopótamo resgatado: como cuidados humanos mudaram sua vida
Curiosidades
Sobrevivência de hipopótamo resgatado: como cuidados humanos mudaram sua vida
Mais populares
Cortes para densidade capilar: Blunt Bob, cascata e Pixie

O corte Blunt Bob cria uma linha horizontal densa ao evitar repicagem, enquanto a técnica francesa em cascata usa transições suaves para remover peso das pontas, e o Pixie concentra massa na coroa para elevar o topo da cabeça.

Cortes para densidade capilar: Blunt Bob, cascata e Pixie
Arroz frito com frango na airfryer: técnica de adição gradual para textura soltinha
Arroz frito com frango na airfryer: técnica de adição gradual para textura soltinha
Ovos com duas gemas viram rotina em supermercados por seleção industrial extrema
Gaillardia 'Red Plume': flores terracota em touceiras compactas com tolerância a solos salinos
Disputa Alemanha-Itália expõe risco de inflação energética na privatização de estatais Dmitriy Sokolov Acidente ferroviário em Toledo impacta cenário eleitoral na Espanha Creator A fuga que abalou Brasil e Argentina: a crise diplomática se intensificou drasticamente Anastasiya Zhukova
Biscoito de manteiga: como a mistura correta transforma a massa
Sanduíche aberto de abacate com pedaços irregulares em pão de centeio
Botas e proporção: como o cano e o solado alteram a silhueta
Botas e proporção: como o cano e o solado alteram a silhueta
últimos materiais
BOAD doa 4 mil kits escolares a crianças vulneráveis na Guiné-Bissau
Para o cérebro saudável: amendoim pode ser o combustível que você não conhecia
Governo angolano projeta crescimento do PIB de 5,5% em 2027
Velocidade de carga iludida: o que os números realmente escondem
Mulheres moçambicanas pagam preço elevado: HIV atinge taxas recorde em três províncias
Chery Tiggo 3, Lifan X70 e JAC S7: quando sintomas repetidos indicam limitação de projeto e não apenas desgaste
Zambézia recebe mais de 20 mil kits agrícolas para mitigar efeitos do El Niño
Frente Comum convoca greve: um apelo contra o empobrecimento em serviços públicos
Declaração de Dakar exige investigações independentes por execuções e torturas na Guiné-Bissau
Brasil abre mercados de Bangladesh e Colômbia para genética bovina e pet food
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.