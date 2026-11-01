Uso prolongado: especialistas alertam sobre efeitos cardíacos de medicamentos populares

Uma descoberta publicada no European Journal of Hospital Pharmacy acende um alerta sobre um hábito muito comum: a tendência de recorrer a medicamentos para queimação estomacal por períodos muito longos, muitas vezes sem acompanhamento rigoroso. O estudo indica uma associação estatística significativa entre o uso prolongado de inibidores de bomba de prótons (IBPs) e um aumento no risco de eventos cardiovasculares graves. Pessoas que utilizaram esses fármacos por mais de 30 dias apresentaram 58% mais chances de sofrer um problema cardíaco, como infarto ou parada cardíaca, em comparação àqueles que não os utilizaram. A mortalidade por causas cardíacas foi 38% maior nesse grupo.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пожилой человек принимает таблетку от сердца

Estamos falando de uma classe de medicamentos, não de um produto isolado. Incluem o omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol e rabeprazol. A popularidade desses remédios é notável: na Inglaterra, apenas o omeprazol é receitado mais de 35 milhões de vezes por ano, sendo o segundo medicamento mais prescrito do país. Embora a indicação padrão geralmente sugira um tratamento de quatro a oito semanas, a realidade clínica mostra um descompasso alarmante. Dados apontam que 40% dos pacientes mantêm o uso por um ano ou mais, e um em cada dez por cinco anos ou mais.

O que acontece no organismo?

É fundamental entender que o estudo em questão é observacional. Ele identifica uma correlação entre a variável de exposição (uso dos IBPs) e o desfecho (eventos cardíacos), mas não prova causalidade direta. Ou seja, não podemos afirmar, com base apenas nestes dados, que a pílula causa o infarto. No entanto, pesquisadores da Universidade Nacional da Malásia propuseram mecanismos biológicos plausíveis que merecem investigação.

Uma das hipóteses envolve o óxido nítrico (NO), uma molécula essencial para o relaxamento e a dilatação dos vasos sanguíneos. A teoria sugere que o uso de IBPs pode reduzir os níveis de NO, comprometendo a saúde vascular. Outra possibilidade gira em torno da alteração da microbiota intestinal, o que poderia desencadear um processo inflamatório sistêmico com impacto no coração. Há também a preocupação sobre a interação entre IBPs e anticoagulantes, medicamentos usados para prevenir coágulos. Um ponto relevante é que, segundo o estudo, o risco de acidente vascular cerebral (AVC) não apresentou aumento estatisticamente significativo com o uso prolongado desses remédios.

Balançar risco e benefício

Os autores do estudo são enfáticos: esses achados não justificam a interrupção imediata e por conta própria da medicação. Para pacientes com gastrite, esôfago de Barrett ou úlceras ativas, os IBPs seguem sendo ferramentas terapêuticas vitais. A recomendação central para a comunidade médica é a reavaliação individualizada do balanço entre riscos e benefícios, especialmente em quem já possui fatores de risco cardiovascular.

A discussão se desloca da simples pergunta "devo tomar?" para "preciso tomar por quanto tempo?". Para muitos, a solução pode residir na redução da duração do tratamento e em ajustes no estilo de vida. Filipa Kay, médica e colunista do Daily Mail, argumenta que para parte dos pacientes, a suspensão gradual é preferível ao uso crônico. Ela destaca que medidas como a perda de 5% a 10% do peso corporal podem aliviar significativamente a pressão abdominal e melhorar os sintomas de refluxo, oferecendo uma alternativa mais eficaz do que a automedicação contínua.

A experiência de Sam Tredway, especialista em gastroenterologia, ilustra essa possibilidade de mudança. Após nove anos de uso de IBPs, ele conseguiu cessar o tratamento ao ajustar a dieta, evitar refeições próximas à hora de dormir e utilizar antiácidos de venda livre, como o Gaviscon. Relatou que, em aproximadamente dez dias, a queimação desapareceu sem o temido efeito rebote, mantendo-se livre da necessidade do IBP desde então. Contudo, ele e outros especialistas alertam: interromper o uso abruptamente é perigoso. A suspensão deve ser feita gradualmente e sempre sob supervisão médica para evitar o síndrome de rebote e o agravamento dos sintomas. Se você usa esses medicamentos há muito tempo, o passo adequado é conversar com seu médico assistente para discutir a possibilidade de reduzir a dose ou adotar estratégias não farmacológicas.