Para o cérebro saudável: amendoim pode ser o combustível que você não conhecia

Há um clichê que resiste a qualquer tentativa de desmistificação: para o cérebro funcionar bem, ele precisa de açúcar. A ideia de que a glicose é o combustível exclusivo dos neurônios está tão arraigada na nossa cultura que muitas pessoas recorrem a doces para melhorar a concentração. No entanto, uma nova perspectiva científica sugere que a busca por um aliado cognitivo talvez devesse se voltar para algo inesperado: o amendoim. A pesquisa, conduzida por cientistas do Centro Médico da Universidade de Maastricht, na Holanda, revela como esse pequeno grão — que, botanicamente, é uma leguminosa e não uma oleaginosa — pode ajudar o cérebro a se tornar mais eficiente ao envelhecer, não por fornecer energia direta, mas por melhorar a forma como o órgão responde aos seus próprios sinais internos.

Photo: commons.wikimedia.org by Fritzs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сахар

A sintonia fina com o próprio corpo

Para entender por que o amendoim aparece nesse contexto, é necessário afastar a visão simplista de que a insulina é apenas o hormônio do controle do açúcar no sangue. Dentro do sistema nervoso central, existe uma produção local de insulina, originada principalmente no terceiro ventrículo. Essa insulina cerebral não vem da corrente sanguínea; ela é fabricada ali e tem uma função específica: atuar como um modulador poderoso dos processos de aprendizagem, memória e armazenamento de informações.

O problema, que se intensifica com a idade, é que o cérebro pode perder a sensibilidade a essa sinalização. É como se o rádio estivesse sintonizado, mas o volume estivesse baixo demais. A equipe de Maastricht decidiu investigar se uma intervenção alimentar poderia "ligar o volume” dessa sensibilidade. Para isso, recrutaram 31 participantes com idades entre 60 e 75 anos, a faixa etária onde os riscos de declínio cognitivo começam a exigir mais atenção. Durante 16 semanas, esses indivíduos consumiram diariamente 60 gramas de amendoim sem sal, torrado na casca.

O que acontece nas áreas da memória

O método de avaliação foi preciso. Os pesquisadores não mediram apenas o açúcar no sangue. Eles administram insulina diretamente no cérebro via nasal (intranasal) e utilizaram a ressonância magnética para monitorar as mudanças no fluxo sanguíneo regional. O objetivo era observar como as áreas responsáveis pela memória reagiam ao estímulo hormonal. Os resultados mostraram uma melhoria significativa na sensibilidade à insulina e no fluxo sanguíneo em estruturas cruciais do hemisfério direito, incluindo o hipocampo, o giro para-hipocampal e o tálamo. Essas regiões são, metaforicamente, os arquivistas da nossa mente: é neles que a memória de longo prazo é formada e conservada.

Essa descoberta ganha força quando cruzada com dados de um estudo anterior, publicado na revista *Clinical Nutrition*. Naquela pesquisa, observou-se um aumento de 3,6% no fluxo sanguíneo cerebral total e uma melhoria de 5,8% na memória verbal. O Dr. Peter Joris, líder da investigação atual, atribui esse mecanismo a um conjunto de compostos presentes no amendoim, como gorduras insaturadas, fibras, vitaminas, minerais e proteínas vegetais.

O papel discreto da L-arginina

Um dos protagonistas dessa interação bioquímica é a L-arginina. O amendoim é uma fonte rica dessa aminoácido, que serve como precursor do óxido nítrico (NO). No sistema nervoso, o óxido nítrico age como uma molécula sinalizadora: ele facilita a dilatação dos vasos sanguíneos e otimiza a transmissão de sinais entre os neurônios. Em termos práticos, isso significa que o amendoim não apenas "alimenta” o cérebro, mas ajuda o órgão a reagir de maneira mais eficaz aos seus mecanismos regulatórios próprios, melhorando a eficiência do circuito que sustenta a memória.

Como consumir e por que a casca importa

A forma de consumo também faz parte da equação. No experimento, o amendoim era ingerido pela manhã ou durante o dia, podendo ser dividido em várias porções ou adicionado a outros pratos, desde que sem sal. Existe, no entanto, um detalhe prático crucial apontado por especialistas em ciência dos alimentos: a integridade da película.

Os grãos de amendoim, assim como outras oleaginosas, contêm muitas gorduras insaturadas que são sensíveis à oxidação quando expostas ao ar. A casca externa do amendoim, embora não seja totalmente hermética, ajuda a preservar a película — uma fina camada protetora que recobre o núcleo. É essa película que atua como barreira contra a oxidação. Se o amendoim for vendido sem casca ou se a casca for removida de forma a danificar essa película, as gorduras oxidam-se rapidamente. O resultado é um produto rancido, com sabor amargo e potencialmente menos benéfico ou até prejudicial. Portanto, escolher amendoim com casca intacta e película preservada é uma escolha que vai além do sabor; é uma questão de segurança e qualidade nutricional.

É fundamental manter as expectativas realistas. Este estudo não apresenta o amendoim como uma cura para a demência ou uma solução mágica para problemas de memória. Ele se posiciona como um fator nutricional relevante que, em conjunto com outros hábitos de vida saudáveis, pode contribuir para a manutenção da saúde cerebral em idosos. Antes de introduzir mudanças significativas na dieta, especialmente para quem possui doenças crônicas ou alergias, a orientação do médico assistente é indispensável para avaliar a segurança e a adequação de cada caso individual.