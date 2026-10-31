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Liga Portuguesa contra o Cancro alerta para pobreza encoberta de doentes em baixa médica

Saúde

A Liga Portuguesa contra o Cancro (LPCC) inicia esta quinta-feira a sua campanha anual de peditório, mas fá-lo sob a sombra de uma realidade económica que aperta o cerco tanto a quem doa como a quem precisa de ajuda. O aumento dos custos de habitação, as rendas incomportáveis e a inflação nos bens essenciais e combustíveis são agora variáveis críticas que podem reduzir as contribuições da população.

Para Paulo Dias, presidente da LPCC, a generosidade habitual dos portugueses enfrenta agora o obstáculo da carência material. No entanto, é na vulnerabilidade de quem enfrenta a doença que a situação se torna mais grave: a organização alerta para a existência de uma "pobreza encoberta", que afeta sobretudo mulheres e alguns homens que, apesar de estarem no mercado de trabalho, veem a sua estabilidade financeira colapsar ao serem diagnosticados.

O mecanismo de exclusão é quase matemático: ao entrarem em baixa médica, estes utentes enfrentam cortes que podem chegar aos 30% do seu rendimento. Para quem é o único garante do agregado familiar, esta perda de rendimentos coincide com o aumento das despesas relacionadas com a doença, transformando a recuperação clínica num esforço económico extenuante.

Perante este cenário, a LPCC não se limita à assistência financeira. O acesso real a cuidados essenciais passa por consultas de psico-oncologia, nutrição, diagnósticos de pele e cavidade oral, além de apoio jurídico e social. Para evitar que os doentes fiquem invisíveis ao sistema, a Liga tem procurado estreitar a rede de cooperação com os municípios, tentando identificar as carências reais no terreno para que o apoio chegue a quem precisa antes que a situação se torne irreversível.

A logística do peditório mobiliza entre 20 e 22 mil voluntários em locais estratégicos como igrejas, cemitérios e superfícies comerciais. Contudo, a natureza do voluntariado mudou: se por um lado o perfil rejuvenescceu após a pandemia, por outro, perdeu-se a estabilidade de quem conseguia garantir a presença constante em vários pontos ao longo do dia.

Surge agora uma nova tensão na distribuição do apoio: a introdução de vales de caixa em grandes superfícies, substituindo a presença física dos voluntários. Paulo Dias manifesta reservas quanto a este modelo, lembrando que a experiência anterior na Madeira não foi positiva. Mais do que a recolha de fundos, a Liga defende que a presença humana nestes quatro dias é fundamental para a transmissão de informação sobre prevenção e hábitos saudáveis, algo que um sistema automatizado de doação não consegue substituir.

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